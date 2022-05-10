Вместо праздничного салюта: под Москвой 9 мая пытались сжечь военкомат

В России в окно еще одного военного комиссариата бросили бутылку с зажигательной смесью.

Вечером в понедельник, 9 мая, когда в РФ на фоне развязанной Кремлем войны в Украине громко праздновали День победы, неизвестный швырнул "коктейль Молотова" в здание военкомата подмосковного города Балашихи.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении уточнили, что этот военный комиссариат, расположенный на улице Евстафьева, достаточно большой, поскольку служит для обслуживания двух подмосковных городов — Реутова и собственно Балашихи.

Инцидент произошел 9 мая около 20:00. Неизвестный швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата. Огонь вспыхнул в коридоре, однако его удалось потушить с помощью огнетушителя. Пожар заметил охранник военкомата.

Мужчину, устроившего такой своеобразный "праздничный салют" не задержали, его разыскивает полиция.

Напомним, ранее в военкомате города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе РФ возник пожар. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестные швырнули в здание несколько бутылок с зажигательной смесью.

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