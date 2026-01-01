Трансляция выступления Путина на Новый год / © из соцсетей

Новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, которое транслировали российские телеканалы, могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

Такую вероятность сейчас активно обсуждают пользователи соцсетей, обращая внимание на очевидные несоответствия.

Россияне, которые уверены в том, что в новогоднюю ночь их поздравила модель ИИ, а не реальный президент, приводят следующие аргументы:

голова Путина двигалась как будто отдельно от туловища;

рукава пальто выглядели как пустые;

Путин продолжил говорить даже тогда, когда часы показывали 00:01.

В соцсети пишут, что необычный вид российского диктатора отметило даже старшее поколение россиян.

© из соцсетей

Главным козырем сторонников теории сгенерированного искусственным интеллектом поздравления стало то, что хозяин Кремля в своем поздравлении не сказал, что «год был тяжелым», хотя настоящий Путин говорил это каждый год на протяжении последних четверть века у власти. При этом сами россияне считают, что 2025 год действительно был тяжелым.

Напомним, в кратчайшем с начала полномасштабного вторжения новогоднем обращении к россиянам президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что «миллионы» людей по всей стране «сочувствуют»участникам войны против Украины и надеются на «победу».