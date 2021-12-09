Вместо самоизоляции — клуб: премьер Финляндии извинилась, что не пошла на карантин

Вместо самоизоляции — клуб: премьер Финляндии извинилась, что не пошла на карантин

В окружении Марин обнаружили больных коронавирусом.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за пребывание в ночном клубе, хотя в ее окружении были инфицированы коронавирусом.

Об этом глава правительства сказала в телеинтервью национальной телекомпании Yle.

Отмечается, что в субботу, 4 декабря, Санна Марин была в ночном клубе. Впрочем, она должна была избегать всех контактов, потому что контактировала с COVID-больными.

"Я поступила неправильно. Я должна была обдумать ситуацию внимательнее", — высказалась она.

О походе Марина в ночной клуб стало известно из желтой прессы. В СМИ появились фотографии. Журналисты пишут, что премьер была в клубе до четырех утра.

Как сообщалось, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Несколькими днями ранее в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой господином Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.

Уже 11 октября Александр Шалленберг принял присягу на должности федерального канцлера Австрии.