"Вместо США пытается управлять миром": президент Бразилии подверг резкой критике Трампа

Лула да Силва обвинил Трампа в грубом вмешательстве в мировую торговлю, что будет иметь негативные последствия не только для США.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подверг резкой критике Дональда Трампа, которого американцы избрали, чтобы управлять Соединенными Штатами, а он пытается руководить всем миром и грубо вмешивается в мировую торговлю.

Об этом бразильский лидер заявил в интервью Super Radio Tupi в четверг, 20 февраля.

По словам да Силвы, у него еще не было контактов с Дональдом Трампом с тех пор, как тот вернулся в Белый дом ровно месяц назад.

"У меня не было никаких контактов с Трампом. Я отправил ему записку с поздравлениями по случаю инаугурации, но не разговаривал с ним", – сказал да Силва.

По его словам, подход республиканцев характеризуется импульсивными заявлениями и попытками вмешательства в дела других стран.

"Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не чтобы управлять миром", – подчеркнул президент Бразилии.

Он добавил, что США остаются стратегическим партнером Бразилии, но отношения между двумя странами не являются отношениями зависимости.

Также читайте Трамп анонсировал взаимные пошлины для многих стран

"У нас дефицит торгового баланса составляет примерно 5-7 миллиардов долларов США, но наши отношения сбалансированы. Мы экспортируем и импортируем в схожих объемах", — пояснил да Силва.

Президент также подверг критике торговые барьеры, введенные Трампом, и предупредил о последствиях этих мер для мировой экономики.

"Теперь он облагает налогом продукцию из нескольких стран, и это приведет к росту инфляции в США и во всем мире. Он должен положить конец этой идее протекционизма и уважать суверенитет каждой страны. Мы хотим справедливых и суверенных коммерческих отношений, без каких-либо сюрпризов", — подчеркнул да Силва.

Напомним, 11 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия. Это лишь одно из его решений по пересмотру торговых отношений США с остальным миром, имеющих целью "сделает Америку снова большой".

Читайте также: