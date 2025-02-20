"Вместо США пытается управлять миром": президент Бразилии подверг резкой критике Трампа

Лула да Силва обвинил Трампа в грубом вмешательстве в мировую торговлю, что будет иметь негативные последствия не только для США.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подверг резкой критике Дональда Трампа, которого американцы избрали, чтобы управлять Соединенными Штатами, а он пытается руководить всем миром и грубо вмешивается в мировую торговлю.
Об этом бразильский лидер заявил в интервью Super Radio Tupi в четверг, 20 февраля.
По словам да Силвы, у него еще не было контактов с Дональдом Трампом с тех пор, как тот вернулся в Белый дом ровно месяц назад.
"У меня не было никаких контактов с Трампом. Я отправил ему записку с поздравлениями по случаю инаугурации, но не разговаривал с ним", – сказал да Силва.
По его словам, подход республиканцев характеризуется импульсивными заявлениями и попытками вмешательства в дела других стран.
"Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не чтобы управлять миром", – подчеркнул президент Бразилии.
Он добавил, что США остаются стратегическим партнером Бразилии, но отношения между двумя странами не являются отношениями зависимости.
"У нас дефицит торгового баланса составляет примерно 5-7 миллиардов долларов США, но наши отношения сбалансированы. Мы экспортируем и импортируем в схожих объемах", — пояснил да Силва.
Президент также подверг критике торговые барьеры, введенные Трампом, и предупредил о последствиях этих мер для мировой экономики.
"Теперь он облагает налогом продукцию из нескольких стран, и это приведет к росту инфляции в США и во всем мире. Он должен положить конец этой идее протекционизма и уважать суверенитет каждой страны. Мы хотим справедливых и суверенных коммерческих отношений, без каких-либо сюрпризов", — подчеркнул да Силва.
Напомним, 11 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия. Это лишь одно из его решений по пересмотру торговых отношений США с остальным миром, имеющих целью "сделает Америку снова большой".
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