Екатерина Товмаш. Фото: Instagram/@m.tovmash

Реклама

В Соединенных Штатах убили уже вторую украинку за последние полгода. В День святого Валентина 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш и ее парня, 28-летнего Мэтью Вейда, застрелил бывший партнер девушки.

Что известно об ужасной трагедии, выяснял ТСН.ua.

Екатерину убили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине — в том же штате, где ранее бездомный в метро убил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Реклама

Что известно о Екатерине Товмаш

Как передает «Громадське», Екатерина была из многодетной семьи из Белой Церкви Киевской области. После начала полномасштабной войны вместе с семьей уехала за границу. Екатерина имела двух сестер и трех братьев.

«Ее семья в моих воспоминаниях крепкая, всегда положительная и активная. Мама Кати всегда заходила в класс, и мы все говорили: „Катя, какая у тебя классная и хорошая мама“, а она всегда отвечала: „Я знаю“, с улыбкой и восторгом», — рассказала ее одноклассница Ирина Рощина в комментарии изданию.

Друг Екатерины Кирилл Прищепчук написал в Instagram, что их семьи вместе ходили в «Церковь Иисуса Христа Святых» последних дней в Украине.

«Наши семьи были лучшими друзьями, и мы выросли вместе как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Украине. Мы виделись спустя почти день. Она была доброй, радостной и всегда готовой помочь. Каждый раз, когда я попадал в беду, она была рядом — поддерживала меня, давала советы и всегда боролась за меня. Она фиксировала моменты моей жизни на своих фотографиях — она любила фотографировать. Я всегда буду помнить его как счастливого, любящего и радостного человека. В последний раз я видел ее, когда служил на миссии в Пенсильвании. Мы сидели перед Филадельфийским храмом, смеясь и вспоминая общие воспоминания», — рассказал он.

Реклама

По информации «Радио Свобода», весной 2022-го многодетная семья Товмаш — родители и шестеро детей — выехали в Германию, где прожили около полутора лет.

Екатерина первой из семьи переехала в США, полгода жила на Аляске.

В коммертаре изданию упомянутый друг Екатерины Кирилл Прищепчук рассказал, что ее семья и бабушка, с помощью «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» смогли перебраться в штат Юта — один из самых религиозных штатов США.

Токсические отношения, закончившиеся фатально

По словам Кирилла, год назад Екатерина переехала жить к своему тогдашнему парню Калебу в Огайо. Пара даже планировала жениться. Но после того, как парень планировал сделать ему предложение, в их отношениях возникли проблемы.

Реклама

«Ее это немного испугало — она не была готова к женитьбе и попросила взять паузу. И когда она об этом сказала, начались проблемы. Уже тогда он забрал все деньги, сильно злился. И она, можно сказать, убежала от него — уехала к своей маме в Северную Каролину. Он многое ей писал, хотел, чтобы она вернулась», — рассказывает Кирилл.

Недавно Екатерина познакомилась с новым парнем, 28-летним американским военным Мэтью Уэйдом. 13 февраля они были в ресторане, после чего Мэтью остался заночевать у нее дома.

Детали убийства

Кирилл отмечает, что накануне Калеб позвонил Екатерине и сказал, что планирует себя убить.

По его словам, убийцы нужно было ехать семь часов, чтобы добраться до дома Екатерины. Сначала Калеб пытался заехать на территорию, но охрана его не пустила.

Реклама

«Он уехал, припарковал машину, перелез через забор и пошел в дом. Сначала вошел в комнату родителей, но их там не было. Несколько дней назад Катя предложила маме уехать на отдых. Из того, что мы сейчас знаем (по допросу подозреваемого — ред.), он хотел убить всю семью», — говорит друг убитой.

Когда убийца вошел в комнату Екатерины, вышел ее младший 6-летний брат. Калеб спросил, где сестра, и мальчик завел его в комнату, где спали украинка и ее новый парень Мэтью.

«Мужчина сказал разбудить ее. И пока брат будил, он выстрелил в парня. В этот момент Екатерина очнулась, и он выстрелил в нее», — отметил Кирилл.

На звуки выстрелов прибежали бабушка и дети постарше.

Реклама

«На звуки выстрелов прибежали старушка и дети. Сестра пыталась сделать искусственное дыхание, но Екатерина уже была мертва», — сообщил в Instagram брат Екатерины Михаил Товмаш.

Убежать не удалось

К тому времени подозреваемый скрылся с места происшествия после стрельбы. Шестилетнего братика погибшей и остальной семьи он оставил в живых.

Полиция предупредила местных жителей, что Калеба следует считать вооруженным и опасным.

Правоохранители заподозрили, что Фосно пытается бежать в свой дом в Огайо и начали межштатную операцию. В конце концов, в субботу вечером Калеб был арестован полицией в Огайо.

Реклама

Убийца украинки — ее бывший парень Калеб Фосно

Как передает Оbozrevatel, знакомые Калеба считали его злым и неадекватным, потому избегали.

«Он всегда пугал и унижал женщин. Ему нравилось перевернуть твою жизнь или преследовать тебя. Я видела, как он это делал с несколькими девушками за эти годы. Все в нашем районе шокированы и напуганы из-за этого. Страшно отдавать себе отчет, что он смог зайти так далеко», — рассказывает его знакомая Серенсте Маллетт.

Что известно об убитом парне украинки

Вместе с украинкой был убит Мэттью Вейд — 28-летний действующий военнослужащий США.

Семья Вейда рассказала, что расходы на его погребение покроют власти США. Однако сестра убитого парня попросила неравнодушных помочь семье Екатерины.

Реклама

Мэттью Уэйд вместе с сестрой

У него остались родители и четверо сестер. В соцсетях одна из сестер рассказала, что Мэтью мечтал побывать в Италии, Японии, Ирландии, на Гавайях.

Мэттью Вейд

Что говорят в украинском посольстве

В посольстве Украины в США рассказали «Суспільному», что сотрудничают с Офисом шерифа округа Мур в Северной Каролине, который расследует убийство Екатерины.

«Посольство Украины в США взаимодействует с Офисом шерифа округа Мур, который проводит расследование, а также принимает меры по поддержке и контакту с семьей погибшей украинки», — рассказали в дипучреждении.

Вторая убитая украинка в США

Напомним, что в этом же штате Северная Каролина в августе прошлого года в метро бездомный зарезал 23-летнюю Ирину Заруцкую. Дело стало резонансным в США.

Реклама

Ее комментировал даже президент Трамп, призвавший к смертной казни убийцы украинки.

Согласно судебным протоколам, убийца Заруцкой Декарлос Браун-младший имел многочисленные аресты, начиная с 2011 года, в частности за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы.

Это убийство вызвало новое обсуждение общественной безопасности и преступности по всей территории США, а судимость Брауна и обеспокоенность его психическим здоровьем вызвали вопрос о том, как и почему его освободили из тюрьмы. Ведь Браун является профессиональным преступником и страдает шизофренией. Его брат, сестра и отец тоже имеют судимости.

Телеканал WBTV получил видеозапись с камер наблюдения, на которой виден момент убийства украинки Ирины Заруцкой.