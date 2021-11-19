Вместо таблеток – две инъекции 6 раз в год: в Британии одобрили новое лечение ВИЧ

Вместо таблеток – две инъекции 6 раз в год: в Британии одобрили новое лечение ВИЧ

Национальная служба здравоохранения страны (NHS) дала зеленый свет новаторскому "инъекционному лечению ВИЧ продолжительного действия".

В Великобритании одобрили новое лечение ВИЧ – теперь пациенты вместо приема обычных ежедневных антиретровирусных таблеток смогут делать всего две инъекции каждые два месяца (6 раз в год).

Об этом сообщает Mirror.

Национальный институт здравоохранения (NICE) заявил, что препарат каботегравир (также известный как Vocabria) от Viiv Healthcare с рилпивирином (также известным как Rekambys) от Janssen можно предлагать взрослым, которым ранее удалось сохранить вирусную нагрузку ВИЧ на низком уровне с помощью ежедневных антиретровирусных препаратов

"Несмотря на научные достижения, ВИЧ до сих пор неизлечим, но с вирусом можно бороться с помощью современного лечения. Однако для некоторых людей ежедневный прием нескольких таблеток может быть сложным из-за побочных эффектов, токсичности и других психосоциальных проблем, таких как стигма или изменение образа жизни. Поэтому мы рады, что можем порекомендовать каботегравир с рилпивирином как ценный вариант лечения для людей, которые уже придерживались лечения ежедневными таблетками, но хотели бы перейти на инъекционный режим с более редкими приемами", — рассказал заместитель генерального директора NICE Мейндерт Бойсен.

Согласно результатам клинических испытаний, каботегравир с рилпивирином также эффективны в поддержании низкой вирусной нагрузки, как и пероральные антиретровирусные препараты.

Антиретровирусные препараты содержат количество вирусных частиц в крови человека настолько мало, что те не обнаруживаются и не передаются другим людям. Однако новая инъекционная терапия способна сократить количество дней лечения с 365 до 6 в год.

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