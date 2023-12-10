Вместо уничтоженного корвета "Аскольд": Россия перегнала новый корабль из Татарстана

Корабль "Туча" представляет собой проект 22800 "Каракурт", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Россия, вероятно, перегнала корвет "Туча", построенный в Татарастане, в Новороссийск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 5 декабря, передает DEFENSE EXPRESS.

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В Сети появилась аналитика OSINT-аналитика MT_Anderson, которая сделана на основе спутниковых снимков и демонстрирует текущий статус всех четырех ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", выступающих носителями крылатых ракет "Калибр".

На фото за 5 декабря 2023 года видны сразу два ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт": "Амур", достроен и уже прошел испытание, но еще не принят в состав ЧФ РФ, и вероятно корабль "Туча".

"В отличие от предыдущих трех "Каракуртов", строившихся на мощностях завода "Залив" во временно оккупированной Керчи, корвет "Туча" был построен на верфи российского города Зеленодольск (Татарстан), что на берегу Волги. Поэтому здесь вполне логично предположить, что новый носитель "Калибров" вместо фактически уничтоженного корвета "Аскольд" россияне перегнали в Новороссийск по Волго-Донскому каналу", — отмечают специалисты.

Напомним, Вооруженные силы Украины 4 ноября атаковали судостроительный завод в Керчи, в результате чего был поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд".

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