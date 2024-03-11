Вместо войск НАТО нужно вернуть Украине ее мужчин – министр обороны Словакии

Роберт Калиняк считает, что нужно говорить не об отправке войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы.

Нужно говорить не об отправлении войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы,

Такое мнение высказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передают словацкое издание Standard и пресс-служба руководящей партии страны SMER-SD.

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"Из всех беженцев, которых мы защищаем, (…) есть группа, которая отвечает украинскому закону о воинской обязанности", – сказал Калиняк, добавив, что, по его мнению, самая большая помощь украинской армии – это люди.

По его словам, под закон о мобилизации подпадают около 300 тысяч украинских мужчин, покинувших территорию Украины после начала полномасштабной войны.

"Это однозначно лучше, чем отправлять туда наших солдат", – подчеркнул Калиняк.

Министр обвинил западные страны и словацкую оппозицию в том, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.

"Вместо того, чтобы смотреть на войну реально, они продолжают призывать к большему количеству оружия и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка в Украину солдат из стран-членов НАТО – это жесткая красная линия, пересекая которую существенно увеличило бы риск глобального конфликта.

Если бы наши "подстрекатели войны" (словацкая оппозиция – ред.) серьезно относились к поддержке Украины и победе над Россией, они бы призывали разрешить возвращение боеспособных украинцев на родину. Есть возможность увидеть результаты войны "до последнего украинца". Пора искать мирные решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", – подытожил министр.

"Украина не говорит "верните наших людей". Украина говорит "дайте нам снаряды", — возразил министру депутат Progresívne Slovenska Мартин Дубец.

Напомним, что после назначения на должность в октябре 2023 года Роберт Калиняк заявил, что Словакия больше не будет присылать Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов.

Отметим, что до 2018 года Калиняк был министром внутренних дел. Он подал в отставку с должности главы МВД весной 2018 на фоне протестов после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

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