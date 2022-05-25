Вместо Whirlpool будет "Орск": в России завод возобновил серийное производство холодильников

В России решили снова запустить серийное производство холодильников "Орск" на одноименной промышленной площадке. Пока что выпустили пробную партию холодильников.
Производство холодильников "Орск" возобновили после многолетнего простоя.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников. Запущено серийное производство", – говорится в сообщении.
Местные власти также заверили, что в настоящее время предприятие готово выпускать до 120 тыс. холодильников в год. В ближайшие два года планируется увеличить производство до 200 тыс. единиц в год.
"Перезапуск кризисных производств – очень важное направление работы правительства области по сохранению устойчивости экономики региона", – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Заметим, что производство планировалось запустить в июне 2021 года, однако "по объективным причинам" сроки запуска перенесли на март 2022 года. При этом завод планировал запуск производства холодильников старого образца, а через несколько месяцев – новой модели холодильника.
Напомним, из-за введенных против России санкций норвежская нефтегазовая компания Equinor вышла из всех совместных с "Роснефтью" предприятий.
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