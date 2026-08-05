Вместо "Юры Унитаза" Путин назначил танкиста руководить войсками беспилотных систем

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин назначил командующим вновь созданными Войсками беспилотных систем (ВБС) генерал-полковника Дениса Лямина, который по военному образованию является танкистом. Несмотря на такую специализацию этого военачальника, хозяин Кремля назвал 47-летнего генерала «одним из наиболее квалифицированных специалистов».

Об этом сообщает The Moscow Times.

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О кадровом решении Путин объявил во время встречи с руководством Министерства обороны РФ. По его словам, перед военным руководством стояла задача найти человека, который «зарекомендовал себя наилучшим образом в этой работе».

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«Перед нами стояла задача найти человека, который наилучшим образом зарекомендовал себя в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича», — цитирует российского диктатора издание.

Как отмечает The Moscow Times, Денис Лямин окончил Челябинское высшее командное танковое училище и на протяжении своей военной карьеры занимал командные должности именно в танковых войсках.

Он был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады, 1-й гвардейской танковой армии, командовал 90-й танковой дивизией, а в начале полномасштабного вторжения России в Украину возглавлял группировку войск, которая наступала с территории оккупированного Крыма и участвовала в захвате Херсона.

В 2023 году Лямина был назначен командующим 58-й армией, а до этого он занимал должность начальника штаба группировки войск «Центр».

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По словам Путина, формирование Войск беспилотных систем еще продолжается, и новый командующий должен завершить этот процесс.

Кто ранее возглавлял российские ВБС

The Moscow Times также напоминает, что ранее источники «Русской службы Би-би-си» сообщали о другой кандидатуре на пост руководителя ВБС. По их информации, фактическое управление новым родом войск могли поручить бизнесмену из Подмосковья Юрию Ваганову, не имеющему военного образования. В армейской среде его называли «Юра Унитаз» из-за того, что до начала работы с военными поставками он занимался продажей сантехники.

По данным издания, провоенные российские блогеры утверждали, что Ваганов работал в связке с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучком, его критиковали за поставки военным некачественных беспилотников, боеприпасы которых иногда взрывались ещё во время запуска, что приводило к гибели и ранениям операторов.

Кроме того, Z-блогеры заявляли, что военнослужащих заставляли писать негативные отзывы о дронах других производителей, которые не были рекомендованы Вагановым, угрожая им переводом в штурмовые подразделения.

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В то же время официальный указ о назначении Юрия Ваганова командующим ВВС не был обнародован.

Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, целью которого мог быть командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Российские и независимые источники утверждали, что он якобы праздновал в заведении свой 55-летний юбилей в присутствии высокопоставленных российских чиновников и генералов.

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