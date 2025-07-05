ВМС Британии вооружаются морскими дронами для защиты от России: что известно

ВМС Британии усиливает оборону с помощью морских дронов / © Associated Press

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Королевский военно-морской флот Великобритании приобрел морские дроны для защиты от российских подлодок, угрожающих критически важной национальной инфраструктуре. Впервые флот будет использовать автономную систему разминирования для борьбы с быстро меняющейся угрозой морских мин.

Об этом сообщает The Telegraph.

Борьба с минной угрозой

Три комплекта автономных систем разминирования «Sweep» будут безопасно очищать морские пути от современных минных угроз. Это решение было принято после того, как военные руководители НАТО в начале года предупредили о растущей угрозе глобальных отключений интернета, поскольку Россию подозревают в атаках на подводные оптоволоконные кабели.

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В то же время, источники в ВМС сообщили, что «каждые несколько недель» они фиксируют активность российских кораблей, проходящих через британские воды. Например, в среду второе за неделю российское военное судно было отслежено во время прохождения Ла-Маншем. Северное море и Ла-Манш.

Передовые технологии и безопасность

Новая система ВМС Sweep использует технологию, которая способна обезвреживать сложные современные цифровые морские мины, которые могут обнаруживать и поражать проходящие поблизости корабли и подлодки. В состав системы входят надводные морские дроны и сложное оборудование для быстрой детонации мин, при этом управление осуществляется дистанционно операторами из командных центров на море или даже на суше. Это позволяет персоналу использовать новую систему для удаления морских мин более эффективно и безопасно.

Система также имеет функцию «ощущения и избегания», которая работает вместе с другими подобными автономными системами, такими как система противоминных мер Maritime Mine Counter Measures (MMCM) и беспилотные подводные аппараты SeaCat. Они помогают поддерживать свободу маневра для кораблей ВМС и делают международные воды более безопасными.

Британская министерша по вопросам оборонных закупок и промышленности Мария Игл заявила, что «это первый случай, когда Королевский военно-морской флот имеет доступ к автономным возможностям разминирования». Таким образом, реализуется видение стратегической обороны, которое предполагает создание гибридного флота для патрулирования Северной Атлантики и за ее пределами. Новые системы могут безопасно очищать морские пути от мин, оставляя в безопасности как государство, так и его защитников.

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Джонатан Рид-Бевье, директор программы противоминных операций ВМС, назвал новую систему действительно трансформационной.

«Портативная, гибкая система жизненно важна для защиты кораблей от современных минных угроз. Дистанционное управление по суше или морю обезопасит наших моряков и восстановит потенциал разминирования, которого Королевский флот был лишен с 2005 года», — отметил он.

Известно, что система Sweep была разработана и производится британской компанией TKMS Atlas. Производитель уже получил контракт на 25 миллионов фунтов стерлингов, который обеспечит работой не менее 55 высококвалифицированных работников.

Напомним, впервые за более четверти века Британия возобновляет ядерную авиацию . Речь идет о покупке сертифицированных F-35A, являющихся воздушной составляющей ядерного сдерживания.

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