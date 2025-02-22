Военный фрегат "Гессен" ВМС Германии столкнулся с очередным случаем вмешательства в систему питьевого водоснабжения, это вызвало беспокойство среди военного руководства.

Об этом говорится в расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

СМИ сообщают, что на этой неделе на фрегате "Гессен", пришвартованном в Вильгельмсгафене, неизвестные пытались запачкать систему питьевой воды, слив десятки литров отработанного масла. Инцидент был обнаружен во время работы частной компании, занимавшейся обслуживанием водоснабжения корабля.

Благодаря быстрому реагированию ВМС удалось предотвратить серьезные загрязнения. Министерство обороны подтвердило факт возможного нарушения безопасности, но не раскрывает подробности. Это не первый случай диверсий на кораблях Бундесвера — недавно в Ростоке были повреждены кабельные жгуты на тральщике. Командующий ВМС Германии отметил растущую угрозу со стороны России.

Напомним, ранее мы писали о том, что немецкий политик возмущен тем, как Вашингтон начал непосредственные переговоры с Москвой. По его словам, в таких действиях, возможно, есть намерения "разделить Украину", не привлекая саму Украину к переговорам.

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