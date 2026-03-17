ВМС Индии сопровождают танкеры через Ормузский пролив

Танкер / © ГУР Минобороны

Реклама

Корабли Военно-морских сил Индии начали сопровождать грузовые суда, проходящие через Ормузский пролив в направлении Индии.

Об этом пишет The Economic Times.

Сообщается, что два танкера со сжиженным газом под индийским флагом — Shivalik и Nanda Devi — под наблюдением кораблей ВМС Индии успешно пересекли Ормузский пролив и сейчас направляются в Индию.

Реклама

Оба судна принадлежат компании Shipping Corporation of India.

Еще один индийский нефтяной танкер Jag Prakash, перевозящий бензин из Омана в Африку, также успешно покинул восточную часть Ормузского пролива.

The Economic Times отмечает, что операцию Sankalp ВМС Индии приступили 19 июня 2019 года.

Ее основной целью является защита судов под индийским флагом, проходящим через регион Персидского залива, а также обеспечение безопасного морского торгового судоходства.

Реклама

«Во время операции 23 военных корабля ВМС Индии были развернуты поочередно в Оманском и Персидском заливах, и несколько судов по-прежнему продолжают оставаться в регионе… Около 23 000 индийских моряков сейчас работают на торговых судах, морских платформах и других судах4 проливы», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания отклонили призыв президента США Дональда Трампа о помощи в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытается сформировать международную коалицию для силового разблокирования стратегического Ормузского пролива.