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Внедорожник наехал на толпу в США, а "пропавшая" теннисистка вышла на связь. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Внедорожник наехал на толпу в США, а "пропавшая" теннисистка вышла на связь. Пять новостей, которые вы могли проспать

Mike De Sisti/Milwaukee Journal Sentinel / Milwaukee Journal Sentinel

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Несколько человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Уокешо американского штата Висконсин, где автомобиль на скорости сбил более двух десятков участников рождественского парада. Читать дальше –>
  • На Гаити освободили двух из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой "400 Mawozo" более месяца назад. Читать дальше –>
  • Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах побеседовал с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании, после чего перестала выходить на связь. Читать дальше –>
  • В Брюсселе COVID-протесты завершились масштабными беспорядками со слезоточивым газом и ранеными. Читать дальше –>
  • В американском штате Флорида девятилетняя Джорни Нельсон защитила мать от грабителя и стала звездой Сети. Девочка также получила награду от полиции. Читать дальше –>
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