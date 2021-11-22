Внедорожник наехал на толпу в США, а "пропавшая" теннисистка вышла на связь. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Несколько человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Уокешо американского штата Висконсин, где автомобиль на скорости сбил более двух десятков участников рождественского парада. Читать дальше –>
- На Гаити освободили двух из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой "400 Mawozo" более месяца назад. Читать дальше –>
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах побеседовал с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании, после чего перестала выходить на связь. Читать дальше –>
- В Брюсселе COVID-протесты завершились масштабными беспорядками со слезоточивым газом и ранеными. Читать дальше –>
- В американском штате Флорида девятилетняя Джорни Нельсон защитила мать от грабителя и стала звездой Сети. Девочка также получила награду от полиции. Читать дальше –>