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Внедорожник въехал в толпу: погибли 35 человек, более 40 раненых (фото)

Внедорожник въехал в толпу: погибли 35 человек, более 40 раненых (фото)

Фото ілюстративне / pexels

Полиция задержала 62-летнего водителя внедорожника, который пытался скрыться после наезда.

В китайском городе Чжухай внедорожник врезался в толпу в спортивном центре, в результате чего погибли 35 человек, еще более 40 получили ранения.

Об этом пишет китайское медиа Caixin.

Среди пострадавших много людей среднего и пожилого возраста, а также дети и подростки. Спортивный центр под открытым небом, где часто тренировались местные, временно закрыли. Полиция задержала 62-летнего водителя внедорожника, пытавшегося скрыться, и взяла его под стражу.

На фото и видео с места ДТП видны десятки людей в спортивной одежде, лежащие на беговых дорожках и площадках. Вокруг разбросана обувь.

Трагедия произошла в канун крупного китайского авиашоу, которое пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября и будет включать как гражданскую, так и военную авиацию.

Наслідки ДТП / ©
Наслідки ДТП
Наслідки ДТП / ©
Наслідки ДТП

Напомним, на западе Непала, в районе Сурхет, пассажирский автобус упал со 150-метровой высоты. В результате аварии погибли четыре человека, еще 30 получили травмы.

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