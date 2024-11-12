Внедорожник въехал в толпу: погибли 35 человек, более 40 раненых (фото)

В китайском городе Чжухай внедорожник врезался в толпу в спортивном центре, в результате чего погибли 35 человек, еще более 40 получили ранения.

Об этом пишет китайское медиа Caixin.

Среди пострадавших много людей среднего и пожилого возраста, а также дети и подростки. Спортивный центр под открытым небом, где часто тренировались местные, временно закрыли. Полиция задержала 62-летнего водителя внедорожника, пытавшегося скрыться, и взяла его под стражу.

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При последнем 35 человек должны быть подвержены и 43 других убиты в транспортном средстве борьбы в Zhuhai, Китай. #China #Zhuhai pic.twitter.com/iZTOsCr6Wn — Bharat Spectrum (@BharatSpectrum) November 12, 2024

#MNTV ❗️En #China 35 persones van morir i altres 43 resultaren heridas tras un #atropello

a unas personas que hacían ejercicio ❗️



En un centro deportivo de la ciudad de Zhuhai, en el sur del país, organizada anualmente por el Ejército Popular de Liberación en Zhuhai.



El… pic.twitter.com/x5Mb8dfodS — Más Noticias Televisión (@mntvhn) November 12, 2024

На фото и видео с места ДТП видны десятки людей в спортивной одежде, лежащие на беговых дорожках и площадках. Вокруг разбросана обувь.

Трагедия произошла в канун крупного китайского авиашоу, которое пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября и будет включать как гражданскую, так и военную авиацию.

Наслідки ДТП

Наслідки ДТП

Напомним, на западе Непала, в районе Сурхет, пассажирский автобус упал со 150-метровой высоты. В результате аварии погибли четыре человека, еще 30 получили травмы.

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