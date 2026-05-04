- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1510
- Время на прочтение
- 1 мин
Внедорожник влетел в толпу людей, есть погибшие — СМИ
В Германии автомобиль въехал в толпу в центре города, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.
В немецком городе Лейпциг автомобиль въехал в толпу в центре города, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили тяжелые ранения.
Об этом сообщили Reuters и Bild со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел на улице Гриммайше-штрассе. Это центральная пешеходная зона Лейпцига, соединяющая ключевые городские локации с рыночной площадью.
Что известно о событии
По данным регионального вещателя MDR, автомобиль на большой скорости въехал в группу людей в центре Лейпцига. Полиция подтвердила факт наезда и наличие пострадавших, однако детали пока не разглашается из-за «динамической ситуации».
Местные СМИ сообщают, что очевидцы видели поврежденный внедорожник Volkswagen, двигавшийся по пешеходной зоне. Также упоминаются свидетельства о возможном нападении с ножом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Реакция экстренных служб
На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы, а также медицинский вертолет. Район инцидента перекрыт.
Расследование причин наезда продолжается.
Напомним о масштабном теракте в Колумбии. Там погибли 13 человек. Инцидент произошел на Панамериканском шоссе, где взорвали пассажирский автобус.