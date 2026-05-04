В центре Лейпцига произошла смертельная авария с наездом на толпу. Фото иллюстративное / © Associated Press

В немецком городе Лейпциг автомобиль въехал в толпу в центре города, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщили Reuters и Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице Гриммайше-штрассе. Это центральная пешеходная зона Лейпцига, соединяющая ключевые городские локации с рыночной площадью.

Что известно о событии

По данным регионального вещателя MDR, автомобиль на большой скорости въехал в группу людей в центре Лейпцига. Полиция подтвердила факт наезда и наличие пострадавших, однако детали пока не разглашается из-за «динамической ситуации».

Местные СМИ сообщают, что очевидцы видели поврежденный внедорожник Volkswagen, двигавшийся по пешеходной зоне. Также упоминаются свидетельства о возможном нападении с ножом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Реакция экстренных служб

На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы, а также медицинский вертолет. Район инцидента перекрыт.

Расследование причин наезда продолжается.

