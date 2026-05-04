ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1510
Время на прочтение
1 мин

Внедорожник влетел в толпу людей, есть погибшие — СМИ

В Германии автомобиль въехал в толпу в центре города, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Внедорожник влетел в толпу людей, есть погибшие — СМИ

В центре Лейпцига произошла смертельная авария с наездом на толпу. Фото иллюстративное / © Associated Press

В немецком городе Лейпциг автомобиль въехал в толпу в центре города, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщили Reuters и Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице Гриммайше-штрассе. Это центральная пешеходная зона Лейпцига, соединяющая ключевые городские локации с рыночной площадью.

Что известно о событии

По данным регионального вещателя MDR, автомобиль на большой скорости въехал в группу людей в центре Лейпцига. Полиция подтвердила факт наезда и наличие пострадавших, однако детали пока не разглашается из-за «динамической ситуации».

Местные СМИ сообщают, что очевидцы видели поврежденный внедорожник Volkswagen, двигавшийся по пешеходной зоне. Также упоминаются свидетельства о возможном нападении с ножом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Реакция экстренных служб

На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы, а также медицинский вертолет. Район инцидента перекрыт.

Расследование причин наезда продолжается.

Напомним о масштабном теракте в Колумбии. Там погибли 13 человек. Инцидент произошел на Панамериканском шоссе, где взорвали пассажирский автобус.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1510
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie