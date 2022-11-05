Внесение соратника Шольца в украинский "список террористов": в МИД Украины дали ответ

В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что заявления немецкого политика о его "преследовании" в Украине не соответствуют действительности.

В украинском МИД опровергли заявление немецкого политика Рольфа Мютцениха, возглавляющего в Бундестаге фракцию Социал-демократической партии (СДПГ), о его внесении в "список террористов".

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Представитель МИД Украины отметил, что немецкие СМИ цитировали утверждение Рольфа Мютцениха, являющегося однопартийцем действующего канцлера Германии Олафа Шольца, о том, что украинская власть якобы внесла его в список террористов за поддержку "дипломатических усилий" в войне с РФ.

Однако, по словам Николенко, никаких таких списков не существует.

“Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности”, — проинформировал представитель украинского МИД.

Ранее на дебатах СДПГ в Берлине Рольф Мютцених, который перед вторжением России призвал Украину разрешить конфликт дипломатично и сейчас это отстаивает, публично обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов". Его заявление опубликовало издание "Die Welt".

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к диктатору РФ Владимиру Путину. Мол, немецкий политик стремится найти общий язык с "фюрером".

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