"Путин болен, есть надежная информация": политолог о здоровье президента РФ

Даже когда президента РФ показывают в записи, его плохое самочувствие не удается скрыть

Президент России Владимир Путин серьезно болен, многочисленные слухи о его плохом состоянии здоровья подтверждаются внешним видом Путина на телеэкранах.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua публицист и политолог Михаил Шейтельман.

По словам публициста, данные о болезнях президента России поступают, в основном, "из ненадежных источников".

"Единственная надежная информация, на мой взгляд - это внешний вид Путина. То, что нам показывают - надежная информация. Для меня самое надежное свидетельство его болезни, о которой я ничего не знаю, потому что не верю в инсайдерские информации, но я видел Путина в новогоднем поздравлении. Человек за жалкие минуты поздравления четыре раза глубоко закашлялся", - подчеркнул он.

Как подчеркнул Шейтельман, поздравление шло в записи.

"Это же не прямой эфир. Если человек закашлялся в прямом эфире, может он подавился, что угодно может быть. Но это запись - лучший дубль, который вообще сумели сделать с Путиным. Главное обращение за год смогли сделать с тем, что он четыре раза кашляет", - заявил политолог.

По его мнению, то, как снимают Путина, "показывает, что он болен".

Напомним, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять, так что это может быть одной из причин будущего объявления новой мобилизации в РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также утверждает, что у Путина плохо со здоровьем.

На вопрос СМИ, болеет ли президент РФ "смертельной болезнью", Буданов ответил: "Он болеет уже очень долго".

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний - рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.