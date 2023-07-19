Внешняя разведка Британии предлагает сотрудничество россиянам, несогласным с Путиным: детали

Британская разведка обещает поддержку и безопасность всем российским агентам, которые согласятся сотрудничать с ней.

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур призвал россиян, не согласных с действиями Владимира Путина относительно Украины, работать на его службу.

Об этом сообщила российская служба ВВС.

"Сегодня многие россияне с ужасом молча смотрят на то, как вооруженные силы их страны стирают с лица земли украинские города, выгоняют невинные семьи из их домов и похищают тысячи детей. Они ошеломлены тем, что их солдаты разоряют родную страну. В глубине души они понимают, что объявленные Путиным причины войны не что иное, как фальсификация, миазмы лжи и вымысел", — сказал он.

Ричард Мур считает, что сегодня многие россияне "вынужденно поставлены перед таким же выбором и такими же угрызениями совести, что и их предшественники 1968 года", когда советские танки раздавили Пражское восстание.

"Я призываю их последовать примеру тех, кто уже присоединился к нам за последние 18 месяцев. Наша дверь всегда открыта", — сказал глава внешней разведки Великобритании.

Каждое предложение о сотрудничестве, по словам Ричарда Мура, будет тщательно изучено с осмотрительностью и профессионализмом, ведь британская разведка "никогда не изменяет своим агентам и готова работать с ними, чтобы положить конец кровопролитию".

"В основе моей службы лежит то, что мы верны нашим агентам пожизненно, и благодарны им вечно", — сказал глава внешней разведки Великобритании.

Напомним, российский политический аналитик Ольга Курносова интервью ТСН.ua предположила, что новым кандидатом на смену Путину может стать человек не только из Минобороны, но и ФСБ. Она добавила, что российским спецслужбам было хорошо известно о готовящемся бунте Пригожина, однако служба ничего не сделала для того, чтобы его остановить.

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