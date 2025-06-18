Внешнюю разведку Германии возглавил посол в Украине Мартин Егер: что о нем известно

Посол Германии в Украине Мартин Егер

Реклама

Правительство Германииодобрило назначение Мартина Егера, действующего посла Федеративной Республики Германия в Украине, на должность нового президента Федеральной разведывательной службы (BND).

Об этом сообщает немецкое агентство afp.

60-летний Егер считается одним из самых компетентных дипломатов Германии в кризисных регионах. В течение своей карьеры он занимал ключевые должности в Министерствах иностранных дел и финансов, был пресс-секретарем главы МИД Йошки Фишера, а также представителем МИД при президенте Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Кроме того, он работал послом Германии в Афганистане и Ираке, а с июля 2023 года — возглавляет немецкое посольство в Киеве.

Реклама

Назначение Йегера во главе BND происходит на фоне более широких изменений в руководстве немецких спецслужб. Действующий президент службы Бруно Каль покидает пост и, по данным Der Spiegel, готовится к переходу на дипломатическую работу в Ватикане. Также ранее заместитель главы BND Филипп Вольфф перешел в аппарат канцлера.

Ожидается, что с новым руководством Федеральная разведывательная служба получит больше финансирования и расширенные полномочия. Это часть более широкого курса федерального правительства на модернизацию и усиление внешней безопасности, в частности в условиях новых геополитических вызовов.

Что о нем известно

Мартин Егер родился 9 сентября 1964 года в городе Ульм. Изучал политологию, философию и антропологию в Мюнхене. Дипломатическую карьеру начал в Министерстве иностранных дел в 1996 году. Работал в федеральном правительстве, а также в частном секторе — в частности, в компании Daimler AG на должности руководителя по международным связям.

Егер имеет значительный опыт в работе в «горячих точках» — он занимал должности посла в Кабуле (2013-2014) и Багдаде (2021-2023). В 2023 году был назначен послом в Киеве. Его дипломатический подход и знание вопросов безопасности стали решающими факторами для избрания его на должность главы немецкой разведки.

Реклама

BND — немецкая служба внешней разведки, играющая ключевую роль в сборе информации за пределами страны. Ее модернизация и адаптация к новым вызовам, включая кибершпионаж, гибридные угрозы и военные конфликты, является одной из приоритетных задач для правительства Германии.

Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что надеется, что Соединенные Штаты Америки таки озвучат о новых санкциях против России