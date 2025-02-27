Внезапная отмена переговоров между ЕС и США: официальная причина и скрытые нюансы

Официальной причиной назвали "проблемы с расписанием", однако в Европе такое решение вызвало неожиданность.

Запланированная встреча между главой внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, которая должна была состояться в среду в Вашингтоне, внезапно отменили.

Об этом сообщает Associated Press.

"Европейские чиновники заявили, что их застали врасплох, ведь Каллас объявила о переговорах всего за два дня до этого", — пишет издание.

Кайя Каллас еще в понедельник заявила, что встреча с Марко Рубио будет посвящена вопросам войны России против Украины и трансатлантическим отношениям.

"Очевидно, что поступающие из Соединенных Штатов заявления вызывают у нас беспокойство", — сказала она, добавив, что надеется на сохранение стабильных отношений между ЕС и США.

Высокопоставленный представитель США отметил, что встреча не была включена в публичный график Марко Рубио и ее отменили из-за "неизбежного конфликта в расписании".

Впрочем, в Европе сомневаются, что причина только в графике. Ведь накануне американские политики неоднократно выражали скепсис о дальнейшей поддержке Украины и призывали к пересмотру трансатлантической политики.

В офисе Кайи Каллас не дали официального объяснения, почему встреча сорвалась в столь короткие сроки.

Напомним, пока президент США Дональд Трамп делает вид, что только у него есть ключевые карты для переговоров по завершению войны в Украине, у Европейского Союза есть "секретное оружие" — 200 миллиардов евро замороженных активов России.

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