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Внезапная проверка боеготовности войск Беларуси: наблюдатели указали на "важный момент" (карта)

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Внезапная проверка боеготовности войск Беларуси: наблюдатели указали на "важный момент" (карта)

Фото: Associated Press

Среди запланированных мероприятий – "навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

В Беларуси в рамках внезапной проверки боеспособности войска Лукашенко будут обустраивать мостовые переправы через две реки.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Там напомнили о заявлении Минобороны Беларуси, в котором говорится, что среди запланированных мероприятий — "навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

"И это важный момент. Считаем важно отметить, что эти реки не расположены вблизи границы с Украиной", — говорится в сообщении наблюдателей.

"Беларуски Гаюн" объясняет, что река Неман протекает в северо-западной части страны, на территориях Минской и Гродненской обл. и дальше идет в Литву.

В свою очередь река Березина полностью расположена на территории Беларуси и протекает в четырех областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской.

"Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной — это ее устье, расположенное в селе Береговая Слобода (Речицкий район, Гомельской области). И даже с той точки до границы с Украиной еще минимум 80 км", — добавляют аналитики.

Ситуация в Беларуси

Напомним, с 13 декабря в Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны.

Кроме того, россияне в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Речь идет о 24 единицах военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

Также в Беларуси вызывают военнообязанных медицинских работников к военкоматам и вручают им повестки на собрание.

Однако в Институте изучения войны считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем.

Россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси, говорят в ISW. Это планируемая информационная операция, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе и не дать им усилить украинские операции в других частях фронта.

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Дата публикации
Просмотры
1078
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