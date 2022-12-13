Внезапная проверка боеготовности войск Беларуси: наблюдатели указали на "важный момент" (карта)

Среди запланированных мероприятий – "навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
В Беларуси в рамках внезапной проверки боеспособности войска Лукашенко будут обустраивать мостовые переправы через две реки.
Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".
Там напомнили о заявлении Минобороны Беларуси, в котором говорится, что среди запланированных мероприятий — "навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
"И это важный момент. Считаем важно отметить, что эти реки не расположены вблизи границы с Украиной", — говорится в сообщении наблюдателей.
"Беларуски Гаюн" объясняет, что река Неман протекает в северо-западной части страны, на территориях Минской и Гродненской обл. и дальше идет в Литву.
В свою очередь река Березина полностью расположена на территории Беларуси и протекает в четырех областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской.
"Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной — это ее устье, расположенное в селе Береговая Слобода (Речицкий район, Гомельской области). И даже с той точки до границы с Украиной еще минимум 80 км", — добавляют аналитики.
Ситуация в Беларуси
Напомним, с 13 декабря в Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны.
Кроме того, россияне в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Речь идет о 24 единицах военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.
Также в Беларуси вызывают военнообязанных медицинских работников к военкоматам и вручают им повестки на собрание.
Однако в Институте изучения войны считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем.
Россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси, говорят в ISW. Это планируемая информационная операция, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе и не дать им усилить украинские операции в других частях фронта.
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