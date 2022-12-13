Внезапная проверка боеготовности войск Беларуси: в Минобороны РБ рассказали о задачах и главных целях (видео)

В Минобороны РБ отметили, что задачи ВС будут поставлены исходя из анализа опыта проведения "спецоперации" в Украине.

Проверка боевой готовности подразделений Вооруженных сил Беларуси носит широкомасштабный характер, который в дальнейшем будет наращиваться. Цель – проведение анализа белорусских военных к боеготовности.

Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

"Проверка носит широкомасштабный характер. Происходит внезапно для руководства ВС РБ. В первую очередь, проверят военные части, которые входят в комплект сил негейного реагирования. РБ, так и внутри страны, во время проверки будет отработан широкий спектр задач — это осуществление марша на большие расстояния, взятие под охрану огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач, то есть задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения "спецоперации". в Украине", — рассказал он.

Госсекретарь Совбеза добавил, что к проверке будут подключены все оперативные командования.

"Сегодня подняты в 8 утра и готовится к боевой готовности одна из частей, которая находится на Южном операционном направлении. Ей поставлена задача по выходу и прикрытию взятия под охрану объекта на южной границе. В дальнейшем проверка будет наращиваться. Будут приведены к проверок все оперативные командования. По итогам будет сделан глубокий анализ, результаты которого будут приложены президенту", – заявил он.

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Напомним, что диктатор Лукашенко поручил военному руководству приступить к проверке боевой готовности белорусской армии. Кроме того, белорусская армия будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Интересно, эти реки расположены вдали от украинской границы, поэтому говорить о беспосердной подготовке к наступлению пока не приходится.

Вчера начала появляться информация, что российские военные в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Наблюдатели зафиксировали опрокидывание 24 единиц военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометной батареи, машин связи, инженерной техники. Также режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

Украинские пограничники в свою очередь укрепляют районы вдоль всей границы с Беларусью — от Волыни до Чернигова.

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