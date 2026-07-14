Внезапная смерть сенатора Грэма всколыхнула Вашингтон и Киев: слухи об отравлении и российский след

Линдси Грэм / © Associated Press

Реклама

Внезапная смерть влиятельного американского сенатора Линдси Грэма сразу после его десятого визита в Киев глубоко потрясла политические круги в США и Украине. В то же время в российских СМИ на фоне слухов о возможном отравлении сенатора поднялась волна злорадства. Эта утрата стала серьёзным вызовом для международного сообщества, ведь республиканец был ключевым лоббистом военной помощи украинцам и непоколебимым сторонником жестких антироссийских санкций.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

Подробности смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма

Вечером 11 июля после внезапной кратковременной болезни в возрасте 71 года скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм. Политик на протяжении десятилетий оказывал влияние на внешнюю политику Соединённых Штатов, был одним из самых последовательных критиков Кремля и даже в сложные периоды отношений между Киевом и Вашингтоном продолжал выступать за военную помощь Украине и ужесточение санкций против России.

Реклама

Линдси Грэм / © Офис президента Украины

По информации Associated Press, которая ссылается на аппарат сенатора США Линдси Грэма и выводы судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия, причиной его внезапной смерти в субботу вечером стало расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Родственники политика сообщили, что он скончался после непродолжительной болезни, и обратились к общественности с просьбой уважать их частную жизнь в это трудное время.

Перед смертью Грэм побывал в Киеве

Внезапная смерть американского политика глубоко потрясла политическое сообщество Соединенных Штатов, ведь всего за двое суток до трагедии сенатор находился в Украине с официальным визитом. В ходе этого визита он согласовал с руководством страны важный законопроект, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, а также ознакомился с работой отечественного производства беспилотников Skyfall.

В рамках своего визита в Киев, состоявшегося 10 июля, Линдси Грэм провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства выразил благодарность Соединённым Штатам за предоставление оборонной помощи, в частности комплексов противовоздушной обороны, и реализацию программы PURL. Отдельно была отмечена важность договоренностей с Дональдом Трампом о передаче Украине лицензий, которые позволят локализовать производство систем Patriot.

Реклама

Линдси Грэм в Киеве

Линдси Грэм

Владимир Зеленский подробно рассказал американскому гостю о ситуации на фронте и непрекращающихся вражеских атаках, подчеркнув острую необходимость в дополнительных противоракетных ракетах для защиты городов. Со своей стороны Линдси Грэм выразил восхищение стойкостью украинцев, заверил в непоколебимой позиции Конгресса США и поделился планами относительно нового законодательного акта, который должен заблокировать экономические лазейки для России и её союзников, чтобы ускорить окончание войны.

Президент Украины эмоционально отреагировал на смерть Линдси Грэма

«Мы глубоко опечалены известием о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее. Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы поддерживали постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», — написал он в своём Telegram и отметил, что Америка и мир потеряли решительного лидера.

Как отреагировали в Америке

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма «членом семьи» и заявил, что тяжело переживает его смерть.

Реклама

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Он позвонил мне в субботу вечером после возвращения из Украины. Он звучал немного уставшим, но в целом нормально», — сказал Трамп.

Американский политик, сенатор от штата Южная Дакота и действующий лидер большинства (Республиканской партии) в Сенате США Джон Тун отметил, что голос Грэма будет очень не хватать, ведь он был хорошим переговорщиком с Трампом.

«Его голоса будет очень, очень не хватать в отношениях республиканцев Сената с президентом и его командой, потому что он так хорошо и эффективно общался с президентом. И президент его так уважал», — говорится в репортаже CNN.

«Вот что нам следует помнить о Линдси и Украине: он стремился спасти как можно больше украинских жизней, потому что понимал то, что известно всем нам: Россия была агрессором, а Путин пытался совершить геноцид украинцев. И Линдси Грэм хотел помешать этому и сказать: „Чёрт возьми, только не во время моей службы“. И он призывал президента Трампа быть максимально вовлеченным», — сказал сенатор Тим Скотт, который вместе с Грэмом представляет Южную Каролину, передает Bloomberg.

Реклама

После известия о смерти Грэма ряд сенаторов-демократов призвал как можно скорее принять законопроект об ужесточении санкций против РФ, ведь это станет данью памяти Линдси Грэму.

«Я навсегда запомню наш последний долгий разговор в эти выходные, когда он радовался достижению соглашения по нашему законопроекту о санкциях против России и сказал: „Это, черт возьми, важное соглашение — мы все отлично поработали“», — говорит сенатор Ричард Блюменталь.

Как Россия может быть причастна к смерти Линдси Грэм

Американская правая активистка Лора Лумер призвала провести тщательное расследование и токсикологическую экспертизу в связи с внезапной смертью сенатора Линдси Грэма. В серии постов на платформе X она высказала предположение, что политика мог быть отравлен иностранными спецслужбами, указав на Россию и Иран.

«Не отравила ли Россия только что Линдси Грэм? Это действительно требует расследования», — написала Лумер.

Реклама

Активистка подчеркнула, что за два дня до смерти Грэм находился в Киеве, где лоббировал жесткие антироссийские санкции, а также напомнила о публичных призывах российского идеолога Александра Дугина и сюжетах на местном телевидении о ликвидации сенатора. Дополнительным поводом для подозрений активистка считает угрозы, которые ранее звучали в адрес американских высокопоставленных чиновников в Иране, а также радостную реакцию иранских и российских государственных СМИ на смерть политика.

Отметим, что Лора Лумер — известная американская ультраправая политическая активистка, блогер и ярая сторонница Дональда Трампа. Лумер приобрела скандальную репутацию из-за распространения различных теорий заговора, в частности заявлений о том, что теракты 11 сентября были спланированы внутри США, а также из-за своих радикальных антиисламских высказываний.

Из-за агрессивной риторики её профиль неоднократно блокировали в большинстве популярных социальных сетей и даже в сервисах такси, хотя позже Илон Маск восстановил ей доступ к платформе X. В последнее время она также активно продвигала идею о том, что публичная поддержка Трампа со стороны Кремля в 2016 году на самом деле была тайной психологической операцией российских спецслужб против американских консерваторов.

Кто может занять место сенатора Грэма

По информации издания Axios, Дональд Трамп стремится к тому, чтобы место внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма временно заняла его сестра Дарлин Грэм Нордоне. Ожидается, что соответствующее техническое назначение до конца года произведёт губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, который поддерживает тесные рабочие отношения с президентом.

Реклама

Такой шаг позволит Белому дому выиграть время перед внутрипартийными праймериз Республиканской партии, запланированными на 11 августа, и основными выборами в ноябре.

Как отмечает издание, среди реальных претендентов на место в Сенате инсайдеры называют конгрессмена Рассела Фрая, который пользуется благосклонностью окружения Трампа благодаря высокому финансовому потенциалу, а также его коллегу Джо Уилсона. В то же время другая представительница республиканцев, Нэнси Мейс, вызвала резкое возмущение в команде президента из-за того, что фактически объявила о своих амбициях утром в день смерти Грэма.

Поведение Трампа назвали неэтичным и пригрозили потратить миллионы долларов, чтобы заблокировать её выдвижение, хотя сама Мейс отвергает обвинения, утверждая, что другие кандидаты-мужчины начали кампанию ещё до официальных новостей о трагедии.

Что для Украины означает уход Линдси Грэма

Издание Bloomberg отмечает, что Линдси Грэм оставался одним изсамых эффективных лоббистов украинских интересов в Вашингтоне, совершив за время большой войны десять визитов в Киев.

Реклама

Журналисты отмечают, что даже несмотря на сложные отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сенатор последовательно отстаивал сохранение военной помощи Украине, искал компромиссы внутри НАТО и работал над новым законопроектом об антироссийских санкциях, который его коллеги-демократы теперь призывают принять в знак почтения его памяти.

Bloomberg отмечает, что для Украины смерть Грэма является серьёзной потерей, ведь он был уникальным посредником в диалоге с Белым домом благодаря способности находить общий язык как с республиканцами, так и с демократами. Политолог Владимир Фесенко подчеркивает, что теперь Киеву и европейским партнерам придется искать новых влиятельных союзников в окружении Трампа, которые бы так же глубоко разбирались во внешней политике. Коллеги сенатора вспоминают его как непоколебимого сторонника жесткого противостояния Кремлю, который до последних дней своей жизни стремился остановить российскую агрессию и защитить как можно больше украинцев.

Журналист и публицист Виталий Портников назвал покойного сенатора Линдси Грэма последним «ястребом» Америки, отметив его уникальную роль в мировой политике. В своём посте в Facebook он подчеркнул, что Грэм всегда выступал за силовое давление на диктатуры и оставался непоколебимым и принципиальным сторонником Украины ещё с самого начала российской агрессии, как и в своё время во время нападения РФ на Грузию в 2008 году.

В условиях, когда двухпартийная поддержка Вашингтона начала ослабевать, сенатор стал надежной опорой одновременно для Украины и Израиля. В то же время Портников выразил скептицизм по поводу способности современной политической элиты США извлечь уроки из опыта Грэма, ведь новое поколение политиков чаще ориентируется на быстрые избирательные победы, чем на защиту глобальных ценностей, что создает риск новых катастроф в мире.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров