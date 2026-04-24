Внезапно "убрали" Вэнса: США едут на новые переговоры с Ираном с другой делегацией

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить в Пакистан своего специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом со ссылкой на двух представителей администрации сообщает CNN.

Главными представителями Вашингтона в Исламабаде станут Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Оба спецпосланника уже несколько месяцев ведут непубличную работу с иранскими официальными лицами. Основным вопросом повестки дня является потенциальное соглашение по ядерным материалам Тегерана.

Почему вице-президент остается в Вашингтоне

Несмотря на важность мероприятия, вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует личного присутствия на встрече. По информации официальных лиц, это связано с дипломатическим протоколом и составом иранской делегации.

Поскольку спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф не участвует в поездке, Вэнс также решил воздержаться от визита. В Белом доме именно Галибафа считают главой иранской делегации и официальным коллегой вице-президента США.

«Вице-президент будет готов отправиться в Исламабад, если переговоры продвинутся вперед», — отмечают представители администрации.

В то же время члены штаба Вэнса уже находятся в Пакистане и вовлечены в процесс.

Нынешняя миссия — логическое продолжение длительной подготовительной работы. Кушнер и Виткофф фокусируются на разрешении противоречий вокруг ядерных запасов Тегерана, что остается одной из самых сложных тем во внешней политике Белого дома.

По словам официальных лиц, успех этой поездки может открыть путь к полноценному вовлечению руководства обеих стран в процесс урегулирования и подписания окончательного документа.

Переговоры США и Ирана — последние новости

Напомним, по информации CNN, военные чиновники США разрабатывают план ударов по оборонительным сооружениям Ирана на случай срыва режима прекращения огня. Среди потенциальных целей рассматриваются оборонные объекты вокруг Ормузского пролива, южной части Персидского и Оманского заливов.

В частности, под потенциальным прицелом могут оказаться малые быстроходные ударные катера, минные заградители и другие асимметричные средства, которые Тегеран использовал для блокирования ключевых водных путей.

К слову, Трамп объяснил, почему война в Иране длится уже 8 недель, хотя раньше он обещал завершить ее через четыре. По словам главы Белого дома, он не хочет спешить и стремиться к достижению «чудесного соглашения», которое будет гарантировать безопасность США и мира от угрозы ядерного оружия.

В то же время, президент США подчеркнул, что если соглашения не будет, он готов завершить вопрос военным путем.