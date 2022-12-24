Внезапно умер земляк Путина: руководил строительством подлодок, из которых обстреливали Украину

Покойный 10 лет назад возглавил одно из старейших судостроительных российских предприятий, расположенное в Петербурге.

Генеральный директор российского судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи", расположенного в западном порту Санкт-Петербурга, 66-летний Александр Бузаков внезапно скончался в субботу, 24 декабря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически", — говорится в сообщении, в котором не уточняют обстоятельства смерти.

Известно, что за время его руководства "Адмиралтейские верфи" начали специализироваться на строительстве усовершенствованных дизельных подлодок, способных запускать крылатые ракеты "Калибр".

В апреле Москва заявляла, что использовала дизельную подлодку в Черном море для ударов по Украине.

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Накануне, 23 декабря, прессслужба "Адмиралтейских верфей" сообщила о спуске на воду подводной лодки "Великие Луки". Бузаков присутствовал на этом мероприятии.

Земляк российского президента Путина Александр Бузаков родился в 1956 году.

В 1980-м он окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "судовые силовые установки" и пришел на "Адмиралтейские верфи", став технологом. В июле 2012 года его утвердили в должности генерального директора.

Напомним, ранее скончался давний соратник президента РФ Владимира Путина, бывший глава Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФКСН) Виктор Черкесов. Ему было 72 года.

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