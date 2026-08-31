Внезапное наводнение в Гранд-Каньоне: есть жертва, еще 15 туристов пропали без вести

Спасательные службы ищут туристов, с которыми потеряна связь / © Associated Press

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В национальном парке Гранд-Каньон в Аризоне после внезапного наводнения обнаружили тело 46-летнего мужчины. Наводнение накрыло район Брайт-Энджел, а также территорию вблизи туристической базы Phantom Ranch 29 августа около 14:30 по местному времени.

Об этом сообщает CNN и Euronews.

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На утро 30 августа, по данным администрации парка, из зоны бедствия были эвакуированы 62 человека. Спасатели ищут по меньшей мере 15 человек.

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Наводнение вывело из строя единственный водопровод, обеспечивающий водой посетителей и жителей парка. Поэтому с понедельника туристы не смогут оставаться на ночь в гостиницах и лоджах на территории национального парка, а постоянных жителей призвали экономить воду.

Между тем служба NPS предупредила, что 31 августа в регионе высока вероятность дальнейших ливней и гроз, которые могут вызвать новые ливни или обвалы камней и почвы на туристических тропах.

Напомним, 26 августа на границе между Непалом и Китаем произошел обвал ледника. Это привело к огромному потоку камней, льда, грязи и обломков, который каскадом пронесся через гималайские реки. Уровень воды резко поднялся и затопил населённые пункты. В это время там находились тысячи паломников и туристов.

По последним данным, пропавшими без вести остаются 3000 человек, из них 589 — иностранные граждане. В то же время спасателям уже удалось спасти почти 8,2 тысяч человек.

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