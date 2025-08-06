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Внезапное наводнение в Индии разрушило город в Гималаях: есть погибшие и пропавшие
По меньшей мере, четыре человека погибли, десятки исчезли после стремительного наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии. Вода разрушила дома, заблокировала дороги и смыла солдатский лагерь.
По меньшей мере четыре человека погибли, еще около сотни считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения, накрывшего город Дхарали в горном штате Уттаракханд на севере Индии. Среди пропавших — гражданские и по меньшей мере восемь военных.
Об этом пишет The Guardian.
О катастрофе сообщили местные и центральные органы власти, указывающие на мощный ливень как основную причину трагедии. Стихийная беда застала людей врасплох: поток грязной воды и обломков буквально ворвался в город, когда десятки жителей собрались в храме на празднование.
На кадрах, распространенных индийскими СМИ, видно, как ураган затапливает улицы, разрушая дома и многоквартирные сооружения. На фоне паники слышны крики — местные жители пытались спастись от водяной стихии, которая неслась с гор с бешеной скоростью.
Индийская армия сообщила, что уже послала в регион по меньшей мере 150 военных для проведения спасательных операций. Они вытащили из-под завалов около 20 человек, выживших после оползня.
Спасательные работы осложнены, реки выходят из берегов
Из-за уничтоженной инфраструктуры и оползней спасателям сложно добраться до пострадавших районов. Вода во многих реках Уттаракханда уже превысила критические уровни, сообщает Центральная комиссия по водным ресурсам. Угроза новых оползней и паводков сохраняется.
"Спасатели работают круглосуточно, используя все доступные ресурсы для поиска пропавших", - сообщил спикер армии Сунил Бартвал. По его словам, "мощный оползень" нанес мгновенный удар по всей долине.
Климатический кризис усугубляет опасность
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказание всей возможной помощи.
Смертоносные паводки во время муссонного сезона (с июня по сентябрь) — не новость для Индии, однако эксперты отмечают: изменение климата в сочетании с нерациональным строительством лишь усугубляет последствия стихий.
"Глобальное потепление способствует экстремальным осадкам. Но еще более опасно бездумное перекрытие рек, разрушение природного рельефа и застройка нестабильных территорий", - отметил экоактивист Харджит Сингх. "Мы сами создаем условия для катастроф".
Исторический контекст: трагедии Уттаракханда
Регион уже переживал масштабные стихийные бедствия. В 2013 году наводнение в Кедарнатху унесло жизни более 4000 человек, а в 2021 году — прорыв ледника привел к лавине в Чамоле, где погибли более 200 человек. Новые катастрофы, по словам специалистов, могут повторяться еще чаще, если не принимать радикальные меры.
Напомним, в округе Вадодара в индийском штате Гуджарат произошла трагическая авария — обрушился мост Муджпур Гамбхира, в результате чего около семи автомобилей взлетели в реку Вишвамитри.
По меньшей мере, девять человек погибли, среди них один ребенок. Пятерых удалось спасти.