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Три дня подряд украинские дальнобойные санкции достигали Москвы, в частности Московского НПЗ в Капотне, обеспечивающего около 40% потребностей российской столицы в бензине, 50% — в дизеле, поставляя горючее также для войны против Украины. Но атака в четверг, 18 июня, стала самой большой. Украинские дроны прорвали «самую крепкую» эшелонированную ПВО Москвы, что вызвало настоящую истерику россиян в соцсетях. Многие даже со слезами на глазах не могли поверить, что удары БпЛА привели к таким пожарам, спрашивая: «Где же наша ПВО?».

Москву окутали столбы густого черного дыма, которые были видны из разных уголков города. Кое-где дым затянул небо настолько плотно, что часть районов погрузилась в полумрак посреди дня с накрапыванием черного дождя. Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна даже опубликовал в своем Х фото, завирусившееся в соцсетях, с отлетающей крышкой одного из нефтяных резервуаров после мощного взрыва на НПЗ в Капотне.

«Сегодняшнее „фото дня“, сделанное в Москве», — подписал он фото.

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Владимир Зеленский предупредил: «Если будет пылать Украина, будет пылать и Москва». По словам украинского президента, на Путина должны давить не только украинцы, но и американцы, европейцы и сами россияне. В Кремле, где до обеда не замечали черные столбы дыма на окраинах Москвы, пожаловались, что Трампа на саммите G7 во Франции на этой неделе «накачивали бесполезными, вредными идеями». Лишь после обеда помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что удары дронов по Москве и Подмосковью «не способствуют налаживанию личных контактов» между Зеленским и Путиным. Будто они были после декабря 2019 года.

Почему Путин снова молчит и не выходит из своего бункера? Что об ударах по Москве и НПЗ в Капотне говорит «военизированное» крыло Кремля и как теперь и российская столица погружается в топливный кризис? Читайте в тексте ТСН.ua.

Запретить и так запрещенный Telegram: Путин не выходит из бункера

Москва, Подмосковье и другие российские регионы пылали сразу после саммита G7 во Франции и как раз накануне заседания «Рамштайна» в Брюсселе. Фото и видео пожаров, которыми россияне буквально засыпали соцсети, облетели все мировые СМИ. По словам генсека НАТО Марка Рютте, рано или поздно Путин должен принять решение, хочет он сотрудничать или нет.

«Трамп сдвинул ситуацию с мертвой точки после того, как в феврале прошлого года начал прямой диалог с Путиным. Я считаю, что это было очень важно, потому что он был единственным, кто мог это сделать. Но, в конце концов, вопрос состоит в том, действительно ли Путин готов участвовать в переговорах», — добавил Рютте.

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Однако как показал четверг, 18 июня, Путин не готов даже к разговору с россиянами. Российская пропаганда рапортовала о встречах главы Кремля с премьером Вьетнама, Сингапура и другими на саммите Россия-АСЕАН в Казани. Именно это и показывали российские федеральные каналы вместе со снегом в Якутии. Даже в Госдепе призвали находящихся в России американцев искать укрытия во время атак, пока в российских соцсетях царил настоящий хаос и война всех против всех. Под вечер только глава МИД РФ сказал, что теперь они «будут проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ».

В Госдуме призвали полностью закрыть и без того ограниченный доступ к Telegram и другим соцсетям, потому что россияне массово выкладывают туда фото и видео пораженных промышленных и военных объектов. Некоторые даже предлагали ввести уголовную ответственность за публикацию фото и видео последствий прилетов и работы ПВО. Известный придворный пропагандист Кремля Соловьев призвал «слабых» россиян бежать, а позже вообще предложил «истреблять трусов и паникеров». А вот те, кого больше волнуют цены и наличие горючего, заговорили о введении государственного регулирования цен и временной национализации нефтебаз в Подмосковье.

Топливный кризис: Москва теперь с остальной частью России

Пока российские «военкоры» в соцсетях призывали к ударам по Киевской ГЭС, параллельно упрекая «дырявой» российской ПВО, Россия впервые со времен распада СССР оказалась перед угрозой самого большого топливного кризиса. Все началось еще в мае с временно оккупированного Крыма. После взятия Силами обороны Украины под огневой и дроновый контроль «сухопутного коридора» через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, а также после ударов по ключевым нефтебазам полуострова он в прямом смысле этого слова остановился.

Хотя оккупационные власти Крыма и рапортовали о введенных лимитах — не более 20 литров горючего в сутки в одни руки, — по факту бензин и дизель вообще исчезли. В соцсетях куча видео, как люди стоят в километровых очередях к заправкам по 10–12 часов и едут с пустым баком. С увеличением прилетов «добрых» дронов по другим российским НПЗ топливный кризис распространяется, охватив пока 53 российских региона. После поражения НПЗ в Капотне этот кризис дошел и до Москвы.

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Как пишет Reuters, серьезные повреждения на Московском НПЗ получила сверхсовременная комбинированная установка Euro+, которую ввели в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации. Она обеспечивала 47% от общей переработки. Также БпЛА поразили вспомогательное оборудование, межустановочные трубопроводы и несколько резервуаров для хранения готовых нефтепродуктов, что и привело к масштабным пожарам. Судя по этим повреждениям (а дроны по НПЗ в Капотне прилетали и 16 июня), без горючего Москва будет сидеть долго.

Аэропорты в России заблокированы: «геймченджер» в войне

Как пишут западные СМИ, впервые за длительное время Россия, являющаяся одним из крупнейших экспортеров энергоносителей, будет импортировать бензин по морю. Более того, из-за резкого подорожания авиационного топлива в российских аэропортах полный коллапс. Большинство рейсов отменено, а пассажиры буквально живут в аэропортах на раскладушках. На днях Кремль ввел полный запрет на экспорт авиакеросина до 30 ноября. Но без работающего НПЗ в Капотне обеспечить бесперебойное авиасообщение даже в «европейской» части России будет очень сложно.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Москва, охваченная в четверг, 18 июня, огнем в результате атаки украинских дронов — это «геймченджер», меняющий ход войны в пользу Украины.

«Мы видим, что Украина побеждает в этой войне. Мы видим все больше доказательств, что война в Украине приближается к российскому населению. Собственно, то, что сейчас происходит в Москве. Это кардинально меняет ход войны, поскольку российское население станет осознавать, что речь идет не о просмотре войны на экранах телевизоров, а о войне на их собственной земле», — считает он.

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По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, пожары на российских НПЗ и других энергетических объектах показывают, насколько аппарат власти в России, который пытался делать вид, что пожаров не было, оторван от реальности. Однако факты невозможно скрыть — с изображениями не поспоришь.

«Путин должен признать, что его последовательная жестокая война против Украины не имеет никакого смысла. Необходимо, и это правильно, чтобы США и страны G7 заявили, что санкции против российской нефти должны быть возобновлены», — добавил он.

Дата публикации 17:12, 18.06.26 Количество просмотров 13 Топливный кризис в РФ и дефицит бензина: ограничения в 53 регионах и на оккупированных территориях

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