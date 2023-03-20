"Внимательно смотрите в небо": Медведев истерически пригрозил гиперзвуковыми ракетами Гааге

Политик заявил о неэффективности системы международного права и ее обрушении.

Дмитрий Медведев через несколько дней после выдачи ордера на арест Владимира Путина пригрозил Международному уголовному суду в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

Свой пост бывший российский президент и премьер опубликовал в Telegram.

"Судьи МКС разошлись напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на величайшее ядерное государство. К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Ее не сбить, к сожалению. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет Медведев", - пригрозил Медведев.

Российский политик заявил о "неэффективности" системы международного публичного права. По его мнению, все акты Генассамблеи, Совбеза ООН и других институтов "несправедливы", поэтому страны не хотят их выполнять.

Судить же страну и ее лидеров, по мнению Медведева, можно только в двух случаях: когда сама страна "дико ослабла, почти потеряла суверенитет и решилась признать суд над собой" и когда страна проиграла войну и капитулировала.

Напомним:

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина из-за войны в Украине. Арестовать также хотят уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову, которая считается причастной к вывозу украинских детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин пояснил, что диктатор должен быть арестован и доставлен в суд, когда он окажется вне России.

Если Путин не прибудет в Гаагу, его поисками будет заниматься Интерпол. Об этом заявил экс-судья МКС Владимир Василенко. Ордер обязывает главу государства-агрессора явиться для дачи показаний.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправдан.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать орден на арест Владимира Путина – "это только начало процесса".

Римский устав Международного уголовного суда – это международный договор, утвержденный при создании МКС в Риме в 1998 году. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года, по состоянию на 2016 год документ подписали 139 стран, но ратифицировали 125, в том числе и Россия. Устав обязывает государства-члены Интерпола содействовать в задержании лиц, обвиняемых в совершении международных преступлений.

За Путиным "плачет" Гаага - что дальше? | Андрей Костин

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