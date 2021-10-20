Вновь обнаруженный штамм COVID-19 "путешествует" по миру: первого инфицированного зафиксировали в Израиле

Больным новым штаммом коронавируса AY.4.2 оказался мальчик, который вернулся из-за границы.

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2, который может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах, обнаружено в Израиле. Больной был сразу изолирован.

Об этом сообщают израильские телеканал I24 и газета The Times of Israel.

Пациентом является 11-летний мальчик. Мутацию коронавируса обнаружили у несовершеннолетнего во время тестирования в аэропорту Тель-Авива. Он вернулся из Молдовы.

В то же время, как уточняется, больной после прилета находился в изоляции и ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.

В свою очередь, в Минздраве Израиля подтвердили этот случай. Там говорят, что представители выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.

Напомним, более заразен штамм коронавируса обнаружили ранее британские ученые. По данным специалистов из Кембриджа и генетиков из Лондона, мутация, которая получила название AY.4.2, заразнее за "Дельту" на 10-15%. Если эти выводы будут подтверждены, то этот штамм станет наиболее заразным с начала пандемии.

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Новости мира: в Великобритании следят за новым штаммом коронавируса

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