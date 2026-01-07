Внучка Трампа призналась, как слава дедушки повлияла на ее личную жизнь

Кая Трамп / © соцмережі

Реклама

Внучка президента США Кай Трамп поделилась подробностями своей жизни под постоянной охраной Секретной службы. В интервью в подкасте мега-инфлюэнсера Логана Пола девушка призналась, что присутствие телохранителей стало для нее серьезным вызовом, особенно во время встреч с друзьями и на свиданиях.

Об этом сообщает BILD.

По словам Кай, агенты сопровождают ее повсюду. Это создает неудобные ситуации в повседневном общении. Она рассказала, что во время отдыха с подругами за спиной всегда стоит телохранитель, а на свиданиях ситуация становится еще страннее.

Реклама

«Если честно, это действительно неудобно, когда у тебя свидание с парнем, а он сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного удивительно. Но я стараюсь изо всех сил не обращать на это внимания», — отметила Кай.

По ее словам, схожие трудности и ее дядя, Беррон Трамп, ради свиданий которого иногда приходится перекрывать целые этажи. Несмотря на свою личную жизнь, Кай Трамп сейчас ставит в приоритет карьеру, а не создание семьи.

«Моя мама всегда говорит: „Сосредоточься на своей карьере. Когда ты с этим закончишь, тогда и займешься этим“», — рассказала Кай Трамп.

Основная цель девушки — успех в профессиональном гольфе и победы на престижных турнирах. Хотя ее дебют в этом спорте был не совсем удачным, Кай настроена продолжать тренировки и добиваться высоких результатов.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп признался, что его супруга Мелания ненавидит, когда он начинает исполнять свой «фирменный» танец.

Ранее Дональд Трамп ответил на слухи о своем старческом маразме.