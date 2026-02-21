- Дата публикации
Внук зарубил дедушку и бабушку мачете - его отец раньше убил собственную жену
Прокуратура предъявила два обвинения в убийстве с особой жестокостью внуку погибших.
В польском городе Рацонж внук признался в убийстве своих дедушки и бабушки. Он признал себя виновным и дал подробные показания правоохранителям.
Об этом сообщил представитель районной прокуратуры в Плоцке Бартош Малишевский, пишет RMF24.
По данным правоохранителей, 29-летний мужчина позвонил по телефону на номер экстренной помощи 112 и сообщил об убийстве двух человек. Прибывшие на место происшествия полицейские внутри дома нашли 72-летней женщины и 86-летнего мужчину, которые оказались его дедушкой и бабушкой.
Подозреваемый был арестован. В прокуратуре сообщили, что его допрос длился около пяти часов. Он признал себя виновным и дал показания, в значительной степени соответствующие собранным доказательствам.
Мужчине предъявлено обвинение в двух пунктах умышленного убийства с особой жестокостью. Районный суд в Плоньске направил его под трехмесячный арест.
Детали дела
По данным прокуратуры, осмотр тел обнаружил «многочисленные травмы, в том числе порезы и рубильные раны». Для нанесения ударов подозреваемый использовался мачете, но в доме также нашли топор.
В настоящее время прокуратура не разглашает подробности об обстоятельствах и мотивах преступления. Однако известно, что во время допроса мужчина сделал заявление о своем физическом и психическом здоровье. Вероятно, будет проведена психиатрическая экспертиза.
Согласно данным полиции, 29-летний мужчина проживал со своей бабушкой и дедушкой в доме, где было совершено преступление. По данным вебсайта plonskwsieci.pl, в 2019 году отец подозреваемого убил свою жену и был приговорен к 25 годам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание.
