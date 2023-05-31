Во дворце Лукашенко заметили подарочную кувалду, как у "вагнеровцев"

Во Дворце "независимости" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заметили подарочную кувалду с надписью "Александру Григорьевичу".

По этому пишет издание " Наша Ніва ".

Кувалда лежала среди экспонатов выставки в футляре для скрипки. Она очень напоминает ту, которую недавно передал в белорусский музей один из лидеров боевиков террористической группировки "Вагнер".

На кувалде есть подарочная надпись, которая начинается со слов "Александру Григорьевичу". Вместе с тем, белорусские СМИ не объясняют, что это за кувалда, и как она оказалась во Дворце "независимости".

Напомним, ранее политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что после смерти Лукашенко у белорусов будет два варианта: либо к власти придет уже достаточно многочисленная белорусская оппозиция, либо Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ вступать в "Союзное государство" (сверхгосударственное образование России и Беларуси), чтобы получить ядерное оружие.

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