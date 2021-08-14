Во Флориде 30-летняя женщина сгорела от коронавируса через несколько дней после рождения дочери

Ранее женщина никогда не болела.
Во Флориде 30-летняя Кристен МакМаллен умерла от последствий COVID-19 буквально через несколько дней после того, как она родила дочь с помощью экстренного кесарева сечения.
Об этом пишет nbcnews.com.
Женщину госпитализировали с вирусом 21 июля. В нее также диагностировали пневмонию и через четыре дня ее отправили домой, но 26 июля она снова попала в больницу. Она родила дочь с помощью срочного кесарева сечения 27 июля и была переведена в отделение интенсивной терапии. Позже она смогла дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и умерла в тот же день.
Ребенок — здоровая и принесла счастье семьи, которая пытается справиться со своей потерей. Умершая была замужем за отцом ребенка в течение трех лет. Родные признаются, что она никогда не болела.
Правда, они отказались сообщать, была ли умершая вакцинирована против коронавируса, но
независимо от вакцинации, посоветовали беременным женщинам и другим людям, быть осторожными во время пандемии коронавируса.
Между тем в США центры по контролю и профилактике заболеваний призвали беременных женщин сделать прививку от Covid-19, поскольку штамм коронавируса "Дельта" продолжает атаковать всю страну. 23% беременных сделал хотя бы одну прививку.
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