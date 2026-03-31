Во Флориде аэропорт переименуют в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, такое решение было принято после того, как в 2025 году власти штата Флорида согласовали план передачи земельного участка в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа.

Ожидается, что после получения одобрения Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и заключения необходимых соглашений с местными властями объект получит название «Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа».

Это еще один объект в перечне зданий, учреждений, правительственных программ, военных кораблей и даже валютных элементов, которые носят имя действующего президента США.

