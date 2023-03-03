Во Флориде мужчина заразился редкой болезнью после того, как промыл нос водой: ужасные детали инцидента

Во Флориде местный житель скончался после заражения редкой болезнью. Случилось это после того, как он промыл носовые пазухи водой из-под крана.

Во Флориде мужчина промыл носовые пазухи водой из-под крана, заболел редкой болезнью и скончался. Власти города говорят, что гражданин подхватил микроскопическую амебею Неглерия Фоулера, поражающую мозг человека.

Об этом пишет издание Metro.

Как отмечается, заболел мужчина после того, как промыл носовые пазухи водой из-под крана. Поразила гражданина редкая амеба Неглерия Фоулера, которая инфицирует мозг и может быть смертельной для человека.

Такие инфекции очень редки. В Соединенных Штатах с 2012 по 2021 год ежегодно диагностировались от нуля до пяти случаев. Житель, заразившийся амебой, жил в округе Шарлотт, штат Флорида.

“Неглерия Фоулера удивительно специфична, и ею относительно тяжело заразиться, потому что она должна пройти прямо через нос в пазуху и попасть в мозг. Это распространенное явление в пресных водоемах, особенно в стоячих пресных водоемах, как запекающаяся на солнце”, — рассказал пресс-секретарь Департамента здравоохранения Флориды Джей Уильямс.

Инфекции naegleria fowleri почти всегда смертельны, согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний. Симптомы могут варьироваться от головных болей, лихорадки, тошноты, рвоты, дезориентации, ригидности шеи, потери равновесия, судорог и галлюцинаций.

Министерство здравоохранения сотрудничает с другими учреждениями по контролю за здоровьем для мониторинга дополнительных инфекций. Жителям чиновники порекомендовали, что им лучше использовать только дистиллированную или стерильную воду для приготовления растворов для промывки пазух.

Напомним, что чиновники Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) бьют тревогу из-за вызывающей диарею супербактерии.

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