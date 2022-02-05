Во Флориде охотник поймал 80-летнего огромного аллигатора, питавшегося домашним скотом (фото)

Когда аллигатор поднялся со дна озера, его размеры поразили всех вокруг.

Во Флориде на озере охотник поймал 80-летнего аллигатора весом более 400 килограммов и длиной около четырех метров. Местные жители подозревали, что крокодил питался частным скотом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Опытный охотник Даг Боррис ранее уже успел установить девять мировых рекордов в рыбной ловле и охоте. На этот раз он наметил себе новую цель — внушительных размеров аллигатора, в разы превосходящего размеры его самого.

Он начал охотиться на аллигатора после того, как друг рассказал ему о существе, которое якобы росло рядом с ним с самого детства. Местные жители сетовали, что у них пропадал домашний скот, который, вероятно, становился пищей для крокодила.

Боррис нашел аллигатора, когда тот находился на озере в округе Окичоби. Охотник отошел от него на почти 500 метров, прицелился из своей 7-мм винтовки, и совершил выстрел. Пуля угодила голову.

Когда же аллигатора подняли со дна озера, его размеры поразали всех вокруг.

“Я понятия не имел, насколько большим было его тело, пока мы полностью не вытащили его из озера. Крокодила подозревали в том, что он съел часть местного скота вокруг озера, и это считалось угрозой”, — процитировало охотника Daily Mail.

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