Во Флориде трехметровый аллигатор убил 85-летнюю женщину, когда та спасала свою собаку

Аллигатор быстро бросился из воды и схватил собаку женщины. Она пыталась спасти своего любимца и погибла сама.

В штате Флорида 85-летняя женщина выгуливала собаку у воды.

Вдруг аллигатор быстро бросился из воды и схватил собаку женщины. Она пыталась спасти своего любимца и погибла сама.

Об этом изданию UPI рассказали свидетели чрезвычайного происшествия.

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Трагедия произошла в понедельник, 20 февраля.

Как сообщается, собака выжила.

Аллигатора выловили, его длина достигала более трех метров, вес – около 300 кг.

Отмечается, что аллигаторы редко наносят серьезные травмы людям во Флориде. Самки редко растут более трех метров, тогда как самцы могут достигать более четырех метров.

Напомним, огромная акула откусила туристу обе руки и ногу на глазах у испуганных отдыхающих.

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