Во Франции антивакцинаторы напали на депутата и забросали его комками земли: видео

Во Франции антивакцинаторы напали на депутата и забросали его комками земли: видео

Представитель партии президента Макрона пострадал из-за запланированного властями усиления ограничений для невакцинированных граждан.

Депутат французского парламента от провластной партии "Вперед, Республика!" Стефан Клеро стал жертвой нападения антивакцинаторов, которые встретили политика возле его дома.

Министр иностранных дел Франции Анник Жирарден опубликовала видео этого инцидента в своем Twitter.

На записи видно, как противники вакцинации под смех и улюлюканье бросают в политика комья земли в то время, когда он стоит на крыльце. Клеро никуда не убегает, а демонстрирует выдержку, защищая руками грудь и лицо.

L'agressió de Stéphane Claireaux à son propre domiciliar los de la manifestación contre le passe sanitaire est absolute inacceptable. Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG — Annick Girardin (@AnnickGirardin) January 9, 2022

Как сообщают местные СМИ, антивакцинаторы устроили такую экзекуцию депутату из партии президента Эммануэля Макрона после обещания главы государства "разозлить" невакцинированных граждан, сделав их жизнь настолько сложной, чтобы они в конце концов пошли и сделали прививки.

Среди принудительных дополнительных мер – введение пропусков с подтверждением вакцинации для людей, которые заходят во все закрытые общественные помещения.

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В понедельник, 10 января, Стефан Клеро объявил, что намерен подать жалобу по поводу этого инцидента. "Некоторые люди считают, что принимаются неправильные решения. Мы все получаем угрозы смертью по почте, в какой-то момент это должно прекратиться", – сказал он в интервью France Info.

Клеро является членом парламента от избирательного округа Сен-Пьер и Микелон, французской заморской территории в северо-западной части Атлантического океана, вблизи канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Напомним, власти Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон".

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