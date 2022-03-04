Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Во Франции арестовали роскошную яхту директора российской нефтегазовой компании "Роснефть"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Франции арестовали роскошную яхту директора российской нефтегазовой компании "Роснефть"

yachtcharterfleet

Приблизительная стоимость судна составляет 120 млн долларов США.

Во Франции был наложен арест на яхту Amore Vero, принадлежащую главному исполнительному директору российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорю Сечину.

Об этом сообщил в четверг, 3 марта, министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мер, опубликовав в Twitter соответствующий пресс-релиз.

"Изъята яхта российского олигарха. Спасибо французским таможенникам, которые применяют санкции Европейского Союза против приближенных к российским властям", — говорится в сообщении.

На сайте SuperYacht Times говорится, что длина Amore Vero – 85 м. Ее построила нидерландская компания Oceanco, владельцы получили судно в 2013 году.

На верхней палубе расположены две VIP-каюты – каждая со стационарным балконом, который может быть расширен с помощью отдельных откидных фальшбортов. В центральной части судна, где движение яхты чувствуется минимально, предусмотрены четыре просторные каюты. На борту яхты может разместиться до 14 человек.

На корме расположена официальная обеденная зона, а в носовой части – каюта капитана, судовая канцелярия и каюты для пяти членов экипажа. На яхте есть лифт, предусмотренный просторный гараж, способный в случае необходимости вместить два больших катера, катер на водных лыжах длиной 6 метров, а также снаряжение для водного спорта и техническое оборудование.

Приблизительная стоимость судна составляет $120 млн.

Напомним, казначейство Франции тщательно проверяет все финансовые активы, включая недвижимость, яхты и роскошные автомобили, принадлежащие россиянам, указанные в списках европейских санкций, связанных с войной в Украине.

Читайте также:

Следующая публикация