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Во Франции археологи обнаружили древнее массовое захоронение младенцев

Во Франции археологи обнаружили древнее массовое захоронение младенцев

Во Франции археологи обнаружили древнее массовое захоронение младенцев

Во Франции обнаружили древнее захоронение младенцев

Большинство погребенных детей обнаружили в позе эмбриона

Во Франции археологи во время исторических раскопок в центре города Осер обнаружили некрополь, посвященный мертворожденным детям и младенцам

Об этом пишет Arkeonews.

Археологи датируют находку I-III веком.

Город Осер основал Гальский народ сенонов на берегу реки Йонна в 30 году до нашей эры. Ценность оно приобрело, когда в ІІІ ст. до н. э Римская империя объявила его столицей провинции. Уже в IV ст. город оцепили новыми укреплениями, под валами которых археологи и обнаружили массовое захоронение малышей.

В частности, если этот некрополь является частью галло-римской традиции, то он имеет много особенностей, которые отличают его от своих современников. , – говорится в сообщении.

В то время, чтобы защитить умерших детей, их хоронили вместе с ними хоронили предметы, предназначенные для защиты в загробном мире. Это могли быть жемчуг, деньги. У головы ребенка ставили маленькую керамическую чашку.

Большинство погребенных детей обнаружили в позе эмбриона. Хотя есть и похороны, где дети лежат на спине.

"В некоторых случаях погребение происходило с комплексными процедурами. В общей сложности пять уровней в некрополе археологи называют уникальным явлением, ведь в галло-римском мире целостность могил должна быть сохранена. Однако в некрополе, обнаруженном в Осере, некоторые гробницы расположены так, что разрушают другое и", — указано в сообщении.

Напомним, подводные археологи из "Врак" (Vrak) – шведского музея морской археологии в Стокгольме, подняли с затонувшего корабля деревянную бочку, наполненную Осмондским железом

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