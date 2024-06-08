Во Франции археологи обнаружили древнее массовое захоронение младенцев

Во Франции археологи во время исторических раскопок в центре города Осер обнаружили некрополь, посвященный мертворожденным детям и младенцам

Об этом пишет Arkeonews.

Археологи датируют находку I-III веком.

Город Осер основал Гальский народ сенонов на берегу реки Йонна в 30 году до нашей эры. Ценность оно приобрело, когда в ІІІ ст. до н. э Римская империя объявила его столицей провинции. Уже в IV ст. город оцепили новыми укреплениями, под валами которых археологи и обнаружили массовое захоронение малышей.

В частности, если этот некрополь является частью галло-римской традиции, то он имеет много особенностей, которые отличают его от своих современников. , – говорится в сообщении.

В то время, чтобы защитить умерших детей, их хоронили вместе с ними хоронили предметы, предназначенные для защиты в загробном мире. Это могли быть жемчуг, деньги. У головы ребенка ставили маленькую керамическую чашку.

Большинство погребенных детей обнаружили в позе эмбриона. Хотя есть и похороны, где дети лежат на спине.

"В некоторых случаях погребение происходило с комплексными процедурами. В общей сложности пять уровней в некрополе археологи называют уникальным явлением, ведь в галло-римском мире целостность могил должна быть сохранена. Однако в некрополе, обнаруженном в Осере, некоторые гробницы расположены так, что разрушают другое и", — указано в сообщении.

Напомним, подводные археологи из "Врак" (Vrak) – шведского музея морской археологии в Стокгольме, подняли с затонувшего корабля деревянную бочку, наполненную Осмондским железом

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