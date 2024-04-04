Во Франции археологи под гостиницей раскопали средневековый замок

Археологи раскопали руины средневекового замка, погребенного во французском отеле. Рядом с фундаментом постройки они обнаружили драгоценности.

Об этом пишет Smithsonian magazin.

Археологи были удивлены тем, как отлично средневековые руины выдержали вес веков. Передовая архитектура замка, структурная сложность и огромный размер свидетельствуют о том, что Иоанн IV достаточно серьезно отнесся к строительству этого сооружения.

Замок был 42 метра в длину и 17 метров в ширину, а некоторые из его стен были толщиной 5,6 метра. Раскопки обнаружили несколько лестничных пролетов, в том числе прекрасно сохранившаяся парадная лестница с местом для сидения у окна. Команда также обнаружила туалеты и дренажные трубы, а расположение труб свидетельствует о том, что оригинальное здание было до четырех этажей.

Они также обнаружили решетчатый выход из помещения мельницы, откуда вода могла вытекать к внешнему рву, граничившему с крепостью.

В овраге обнаружено множество артефактов, включая шпильки, одежду, пряжки для обуви, металлическую посуду, ключи и навесные замки. Исследователи также обнаружили остатки важного деревянного моста, который позволял проходить через ров.

Раскопки начались в 2021 году накануне планов превращения исторической гостиницы Lagorce в новый филиал Музея изящных искусств. С этого времени археологи работают над исследованием хорошо сохранившихся останков.

В овраге обнаружено множество артефактов, включая шпильки, одежду, пряжки для обуви, металлическую посуду, ключи и навесные замки. Исследователи также обнаружили остатки важного деревянного моста, который позволял проходить через ров.

"Однородность материалов, используемых для строительства замка, и стандартизация модулей демонстрируют мастерство управления местом на протяжении всей операционной цепи от добычи камня до его использования", — отмечают во французском институте археологии INRAP.

Напомним, в польском Грубешевском уезде археологи откопали медный топор, датированный 4-3 тысячелетием до н. э., который имеет особое значение, связанный с загадочной трипольской культурой. Эта находка перевернула представление историков о древней истории региона.

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