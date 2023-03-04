Во Франции автобус с детьми упал в глубокий овраг: более 20 человек пострадали

От серьезных повреждений детей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.
В субботу, 4 марта, 21 человек пострадал в результате аварии на юге Франции с участием автобуса, перевозившего детей, возвращавшихся из лагеря отдыха.
Об этом сообщает издание FranceInfo.
Автобус разбился на склоне на национальной дороге к югу от Гренобля. Он опускался извилистым серпантином и не вошел в поворот, слетев с дороги в овраг глубиной 6 метров. Чудом автобус удержался на колесах и не опрокинулся.
Un accident de car transportando des enfants de la region parisienne a eu lieu ce samedi matin cerca de la commune de Corps (Isère), faisant deux blessés graves.— Info France 2 (@infofrance2) March 4, 2023
Le bus des enfants reliait la gare de Grenoble dans le cadre d'una colonie de vacances.
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Водитель автобуса и находившаяся в салоне женщина получили серьезные травмы и были доставлены вертолетом в больницу.
Восемнадцать детей и еще один человек получили легкие ранения. От серьезных повреждений детей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.
В транспортном средстве было 40 детей, которые возвращались с отдыха в лагере в Альпах, а также 5 сопровождавших их взрослых. Автобус должен был доставить пассажиров на вокзал, откуда группа должна была возвратиться в Париж.
Напомним, 3 марта на национальной дороге №17 в селе Колония Седлище Свидницкого района недалеко от Люблина (Польша) автобус с украинскими беженцами попал в аварию. Травмы получили шесть человек, в том числе 5 детей.
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