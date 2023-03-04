Во Франции автобус с детьми упал в глубокий овраг: более 20 человек пострадали

От серьезных повреждений детей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

В субботу, 4 марта, 21 человек пострадал в результате аварии на юге Франции с участием автобуса, перевозившего детей, возвращавшихся из лагеря отдыха.

Об этом сообщает издание FranceInfo.

Автобус разбился на склоне на национальной дороге к югу от Гренобля. Он опускался извилистым серпантином и не вошел в поворот, слетев с дороги в овраг глубиной 6 метров. Чудом автобус удержался на колесах и не опрокинулся.

Un accident de car transportando des enfants de la region parisienne a eu lieu ce samedi matin cerca de la commune de Corps (Isère), faisant deux blessés graves.



Le bus des enfants reliait la gare de Grenoble dans le cadre d'una colonie de vacances.



▶️ #JT13H pic.twitter.com/fcB1BioC1h — Info France 2 (@infofrance2) March 4, 2023

Водитель автобуса и находившаяся в салоне женщина получили серьезные травмы и были доставлены вертолетом в больницу.

Восемнадцать детей и еще один человек получили легкие ранения. От серьезных повреждений детей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

В транспортном средстве было 40 детей, которые возвращались с отдыха в лагере в Альпах, а также 5 сопровождавших их взрослых. Автобус должен был доставить пассажиров на вокзал, откуда группа должна была возвратиться в Париж.

Напомним, 3 марта на национальной дороге №17 в селе Колония Седлище Свидницкого района недалеко от Люблина (Польша) автобус с украинскими беженцами попал в аварию. Травмы получили шесть человек, в том числе 5 детей.

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