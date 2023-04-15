Во Франции автомобиль на большой скорости влетел в толпу (видео)

Авария произошла во время гонки.
Накануне, 14 апреля, около 23:00 во французском городе Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей. По меньшей мере, шесть пострадавших. Двое молодых людей имеют серьезные травмы. Их госпитализировали.
Об этом сообщило местное издание France Bleu.
По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Отмечается, что авария произошла во время гонки. Автомобиль вылетел на полной скорости на повороте, а затем въехал в толпу зрителей.
Правоохранители задержали четырех человек: водителя и трех его пассажиров. Все они находятся под стражей.
В соцсетях появилось видео момента ДТП.
France.Bordeaux. pic.twitter.com/PAvt7X8nRd— Budisantoso (@Budisan49625819) April 15, 2023
Напомним, 14 апреля Конституционный совет Франции одобрил пенсионную реформу, которую не воспринимает большая часть населения страны. Государство накрыла новая волна массовых протестов. В Париже митингующие поджигали мусорные баки, велосипеды и электросамокаты. Возникли и стычки с полицией.