Во Франции автомобиль влетел в толпу на фестивале – по меньшей мере 11 пострадавших

Водитель потерял контроль над автомобилем и въехал прямо в толпу людей.

На севере Франции пожилой водитель не справился с управлением – автомобиль въехал в толпу людей на международном фестивале воздушных змеев, в результате чего пострадали не менее 11 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в субботу 22 апреля, около 18:25, в муниципалитете Берк, департамент Па-де-Кале.

По данным чрезвычайников, тяжелее всего пострадали четыре женщины, среди которых двое пенсионерок – 75 и 82 лет.

Обстоятельства аварии и состояние пожилого водителя неизвестны. Полиция арестовала мужчину.

Ежегодный фестиваль воздушных змеев проходит несколько дней и собирает сотни тысяч посетителей со всего мира.

Напомним, в французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, по меньшей мере, шесть пострадавших.

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