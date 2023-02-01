Во Франции более 1 млн человек протестовали против повышения пенсионного возраста

Во вторник, 31 января, более 1,2 млн человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции. Люди вышли на улицы по всей стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.

Французи вийшли на протести проти підвищення пенсійного віку

Только в Париже митинговали 87 тысяч человек. Количество участников массовых акций, по сравнению с первой волной протестов 19 января, возросло, сообщают правоохранители.

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Опросы граждан свидетельствуют, что большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста. Но президент Эмманюэль Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вспыхнули протесты. Они состоялись 8 января из-за присяги левого кандидата Лулы да Силвы. Многие граждане не согласны с результатами выборов 30 октября 2022 года. Сторонники экс-президента ворвались в правительственные здания, из-за чего в стране ввели чрезвычайное положение.

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