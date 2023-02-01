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Во Франции более 1 млн человек протестовали против повышения пенсионного возраста

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
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Масштабные митинги прошли по всей стране.

Во вторник, 31 января, более 1,2 млн человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции. Люди вышли на улицы по всей стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.

Французи вийшли на протести проти підвищення пенсійного віку / ©
Французи вийшли на протести проти підвищення пенсійного віку

Только в Париже митинговали 87 тысяч человек. Количество участников массовых акций, по сравнению с первой волной протестов 19 января, возросло, сообщают правоохранители.

Опросы граждан свидетельствуют, что большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста. Но президент Эмманюэль Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вспыхнули протесты. Они состоялись 8 января из-за присяги левого кандидата Лулы да Силвы. Многие граждане не согласны с результатами выборов 30 октября 2022 года. Сторонники экс-президента ворвались в правительственные здания, из-за чего в стране ввели чрезвычайное положение.

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Дата публикации
Просмотры
93
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