Во Франции более 120 тысяч человек вышли на протесты против COVID-вакцинации

Во Франции более 120 тысяч человек вышли на протесты против COVID-вакцинации

В Париже протесты переросли в столкновения с полицией: арестованы 85 человек, ранены трое силовиков.

Во Франции в субботу, 11 сентября, 121 тысяча человек вышла на протесты против "пропусков здоровья", наличие которых необходимо для посещения кафе, ресторанов и других общественных мест.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что больше всего, а именно 19 тысяч, демонстрантов вышли на улицы Парижа, где протесты переросли в столкновения с полицией. В итоге правоохранители арестовали 85 человек.

По данным французского Министерства внутренних дел, во время акций трое силовиков получили легкие ранения.

Демонстрации против необходимости вакцинации или регулярного тестирования на коронавирус для посещения общественных мест во Франции происходят уже девятые выходные подряд. Протестующие заявляют, что "пропуска здоровья" дискриминируют непривитых.

В то же время количество демонстрантов в этот раз ниже. В частности, в минувшие выходные явка по всей Франции составила 140 тысяч человек, а в начале августа на улицы вышли около 237 тысяч недовольных французов.

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В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и увеличением числа госпитализаций французское правительство с 9 августа потребовало от жителей страны наличия так называемого "health pass" или "пропуска здоровья", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательном тесте или наличии антител после выздоровление от коронавируса.

Кроме того, законодатели обязали всех медицинских работников вакцинироваться от COVID-19 до середины сентября.

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