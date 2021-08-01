Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты против COVID-пропусков

Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты против COVID-пропусков

В Париже протесты переросли в столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ, а затем и водомет.

В Франции в субботу, 31 июля, около 204 тысяч человек по всей стране в третий раз вышли на марш "Свободы" против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест.

Об этом сообщает The Associated Press.

Большинство демонстраций носили мирный характер, однако в Париже протесты переросли в столкновения с полицией. Отмечается, что всего по улицам французской столицы маршировали около 14 250 граждан, что на несколько тысяч больше, чем неделю назад.

Вокруг Парижа развернули почти три тысячи силовиков. Полиция заняла посты вдоль Елисейских полей, чтобы не допустить вторжения.

Напряженность обострилась перед знаменитым ночным клубом "Мулен Руж", когда стражи порядка применили слезоточивый газ, а затем и водомет, в ответ на агрессивные действия демонстрантов.

В результате беспорядков по меньшей мере один протестующий получил травму головы. Также известно о трех пострадавших полицейских.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и увеличением числа госпитализаций французское правительство приняло закон, который с 9 августа требует от жителей страны наличии так называемого "health pass" или "пропуска здоровья", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательном тесте или наличии антител после выздоровления от коронавируса.

Кроме того, законодатели обязали всех медицинских работников вакцинироваться от COVID-19 до середины сентября.

Опросы показывают, что большинство французов поддерживают введение пропусков, но некоторые высказываются категорически против.

37-летняя медсестра Хагер Амер, которая приняла участие в марше, рассказала, что уволилась с работы. Женщина обвинила правительство в использовании формы "шантажа".

"Я думаю, что не стоит указывать нам, что делать, — высказалась она, добавив, что французские медицинские работники во время первой волны COVID-19 подверглись жестокому обращению. — А теперь внезапно нам говорят, что если мы не вакцинируемся, это наша вина, что люди заражены. Я думаю, это отвратительно".

17 июля во Франции также состоялись протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". Тогда на улицы вышли более 100 тысяч человек.

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