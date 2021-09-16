Во Франции более 3 тыс. невакцинированных медиков отстранили от работы

Во Франции более 3 тыс. невакцинированных медиков отстранили от работы

Обязательства о вакцинации от COVID-19 вступило в силу для 2,7 млн работников.

Во Франции от работы отстранили более 3000 медицинских работников, отказавшихся сделали прививки от COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, информирует BFM TV.

"Было отстраненно около 3 тысяч работников медицинских или медико-социальных учреждений, которые еще не прошли курс вакцинации с 2,7 млн, или 0,1% от общего количества", — сказал министр.

По его словам, большое количество этих приостановок являются временными, ведь многие работники здравоохранения все же решили сделать прививку, видя, что ограничение является реальностью. Лишь несколько десятков сотрудников решили уволиться.

Обязательства о вакцинации от COVID-19 вступило в силу для 2,7 млн работников: врачей, работников домов престарелых, пожарных, санитаров и т.д. Работники этих профессий должны были вакцинироваться по крайней мере первой дозой до 15 сентября.

В общем во Франции почти 90% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 70% французов получили обе дозы.

Напомним, что во Франции более 120 тыс. человек вышли на протесты против COVID-вакцинации.

Франция - не единственная страна, где вводят обязательную вакцинацию. Также стало известно, что Италия первой в Европе введет обязательную вакцинацию для работников всех профессий.

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